Matt Thomas, un consumado especialista en el triple para el Covirán ACB Photo / D. Grau

El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas

Con experiencia en la Liga Endesa, la Euroliga y la mejor liga del mundo, el norteamericano es un consumado especialista en el lanzamiento de tres

Jose Manuel Puertas

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:15

Con la pretemporada ya en marcha tras el inicio de los reconocimientos médicos, y con la primera sesión de trabajo a las órdenes de Ramón ... Díaz ya este jueves, el Covirán Granada está al fin muy cerca de completar su plantilla para la que será su cuarta temporada en la Liga Endesa, primera del granadino al frente del cuerpo técnico como reemplazo de Pablo Pin. El contrato entre ambas partes no está firmado, pero el acuerdo verbal ya existe.

