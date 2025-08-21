El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas

Con la pretemporada ya en marcha tras el inicio de los reconocimientos médicos, y con la primera sesión de trabajo a las órdenes de Ramón ... Díaz ya este jueves, el Covirán Granada está al fin muy cerca de completar su plantilla para la que será su cuarta temporada en la Liga Endesa, primera del granadino al frente del cuerpo técnico como reemplazo de Pablo Pin. El contrato entre ambas partes no está firmado, pero el acuerdo verbal ya existe.

Así, según ha podido saber IDEAL, el elegido para ocupar el puesto de escolta en el plantel rojinegro es el norteamericano Matt Thomas. Nacido en Decatur (Illinois) y con 1'91 metros de altura, el estadounidense es un consumado especialista en el tiro exterior que cuenta con experiencia previa en la Liga Endesa, la NBA y la Euroliga.

Trayectoria contrastada

Con 31 años recién cumplidos este mismo mes de agosto, Thomas se formó en la Universidad de Iowa State y, tras no ser elegido en el draft de la NBA en 2017, comenzó su carrera profesional en el Obradoiro, siendo uno de los múltiples 'descubrimientos' del director deportivo del club, José Luis Mateo. En el equipo gallego se destapó como uno de los mejores tiradores de la Liga Endesa, promediando 15'4 puntos con un 45'9% en triples, con un alto volumen de lanzamiento. Tras su eclosión en el 'Obra', se marchó al Valencia Basket, donde disputando seis minutos menos de media (20, por 26 en Santiago), firmó 11'4 tantos pero elevó su efectividad desde el perímetro hasta un excelente 48'5%. En su etapa 'taronja', Thomas ganó además el concurso de triples disputado durante la Supercopa Endesa, celebrada en Santiago de Compostela. Y lo hizo batiendo el récord histórico de la competición, al sumar 80 puntos –de un máximo de 90 posibles- entre las tres rondas: 27 puntos en cuartos de final y semifinales y 26 en la final.

El gran rendimiento de Thomas en la competición española le abrió las puertas de la NBA en 2019, cuando fue fichado por los Toronto Raptors, entonces vigentes portadores del anillo de campeón con Marc Gasol en sus filas. En la mejor liga del mundo pasó tres temporadas, dos en el equipo canadiense y otra más a caballo entre los Utah Jazz y los Chicago Bulls. En total, disputó 126 partidos con algo menos de 10 minutos de media por encuentro y una efectividad desde el triple del 40'4%.

Tras quedarse sin sitio en la NBA, el escolta regresó a Europa, desde donde siempre se le ha mirado con muy buenos ojos. Fue el Panathinaikos griego el que le reclutó en la recta final de la temporada 2022-23, antes de pasar las dos últimas campañas en el Alba Berlín, también disputando la Euroliga. En esos tres ejercicios en la máxima competición continental, Thomas ha jugado 61 partidos con 10'5 puntos anotados de media y un 44% desde la línea de tres. Por su parte, en la última edición de la Bundesliga alemana, su promedio anotador fue de 14'1 tantos (44'5% de efectividad en el triple).

Oportunidad de mercado

Ahora, el siguiente paso en la carrera de Matt Thomas será el Covirán. Su nombre apareció hace relativamente poco sobre la mesa del club granadino. No estaba entre los objetivos iniciales de la entidad rojinegra para apuntalar la plantilla, más centrados en jugadores a los que Ramón Díaz conocía de su paso por la NBA GLeague, pero desde las oficinas de la avenida Salvador Allende se ve al prestigioso tirador de Illinois como una gran oportunidad de mercado y no han querido dejar pasar la oportunidad de vestirle de rojinegro y traerle de vuelta a la Liga Endesa, en una rápida operación desde los despachos granadinos. En el exjugador de Obradoiro y Valencia Basket se confía para que sea la referencia exterior de los de Ramón Díaz, asumiendo un alto número de lanzamientos en la nueva estructura ofensiva del Covirán.

La información ha sido adelanta por la web Encestando y ha sido totalmente contrastada por IDEAL.