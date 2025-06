El Covirán opta por una mayor profesionalización

El Covirán tenderá en su próximo proyecto hacia una mayor profesionalización. Al menos, esto se deduce por las aspiarciones del nuevo entrenador del equipo granadino, ... Ramón Díaz. El ex técnico del Capitanes de Ciudad de México de la G League aclaró que, una de sus condiciones a la directiva nazarí tras su fichaje, es la incorporación de un director deportivo, que asuma las funciones como tal para la configuración de la plantilla. En ella tienen cabida nombres como Jonathan Rousselle, el cualificado base estadounidense Micah Speight, con mucha experiencia en la Primera FEB, así como otro experto de la categoría y veterano triplista, Edu Durán.

Díaz, asimismo, contará con su propio entrenador ayudante, por lo que este martes se confirmó que Alberto 'Zamo' Fernández deja el club tras ser el auxiliar directo de Pablo Pin durante doce temporadas.

A Ramón Díaz se le planteó la necesidad de contar con director deportivo y avanzar en ese sentido, a lo que apuntó que «cien por cien de acuerdo y Óscar (Fernández-Arenas) lo sabe, no es que que no quiera profesionalizar más al equipo, le gustaría tener esa figura del director deportivo, he hablado mucho con él de esto y por supuesto que la quiere tener. La idea es buscar a la persona correcta y adecuada para este tipo de equipo y, por supuesto, que se adapte al presupuesto del club. Cualquier director deportivo de la ACB es muy difícil para Granada por el tema presupuestario. Los buenos son difíciles de convencer por eso, por lo que tenemos que arriesgar por un chico joven. Después quizá vamos a criticar a esa persona, porque a lo mejor no está lo suficientemente preparada. Entonces, no resulta sencillo a veces profesionalizar de la manera que nos gustaría, al no disponer de los recursos económicos suficientes, una cuestión que también depende de la ayuda de instituciones públicas, el tejido empresarial, de nosotros como aficionados».

Reforzar otras áreas

Ramón Díaz tiene claro que «sinceramente lo que le falta a Granada es dinero. Y yo creo que con ese dinero sí que le podríamos exigir a Óscar o al Covirán profesionalizar muchas de las áreas que a lo mejor no están profesionalizadas tanto, o como nos gustaría. También puede influir la experiencia que hubo anterior, porque es una política deportiva de riesgo contratar profesionales externos».

Y abunda sobre que al extinto CB Granada vinieron Luis Rodríguez, Julián Aranda..., una serie de directores deportivos que, se entiende, no funcionaron, que no sienten tanto los colores. Al final, contratar a gente de fuera hasta dio peor resultado que el actual y generó deuda en la tesorería de la entidad. «Siendo un grupo de amigos hubo cuatro ascensos seguidos, más no se puede pedir, aunque pienso –continúa Díaz– que se va a tener que apostar en algún momento determinado por profesionales foráneos, que no tenemos esa figura pero se tendrá para ocupar ese puesto».

Díaz insiste en que el presidente «es inteligente y no ha tomado la decisión por no encontrar la persona adecuada. Cuando esa persona llegue al radar del Covirán, se firmará, no antes. No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona que concuerde con la idea de Óscar, con la identidad y la filosofía del Covirán y, por supuesto, que vaya de la mano del entrenador».

Zamo se va

Alberto Fernández 'Zamo' no continuará en el Covirán Granada. Tras doce temporadas como entrenador ayudante de Pablo Pin, el granadino no seguirá en el club rojinegro. Zamo se marcha de la entidad nazarí tras hacer historia durante estas doce campañas en las que ha dejado su sello en los ascensos a LEB Plata, LEB Oro y Liga Endesa, categoría en la que también puso su firma en dos permanencias.

Zamo ha sido una parte fundamental como entrenador ayudante de Pablo Pin a lo largo de toda esta trayectoria. El granadino llegó al club para la primera temporada en liga EBA, tras ser uno de los principales rivales del equipo en el estreno en Liga Nacional cuando formaba parte del cuerpo técnico del Athinasport Churriana. Con Alberto Fernández en el banquillo el Covirán ha construido la mayor parte de su historia, ya que el crecimiento del club no se entiende sin su presencia en él como escudero de Pablo Pin. Juntos han compartido doce inolvidables temporadas escritas con letras de oro en el baloncesto granadino. Zamo estuvo presente y fue uno de los principales artífices de todos los éxitos que el equipo ha conseguido hasta la fecha, crucial en el crecimiento deportivo hasta alcanzar la élite nacional.