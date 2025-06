El Covirán opta por el continuismo en el banquillo

Víctor M. Romero Viernes, 20 de junio 2025, 19:09 Comenta Compartir

El Covirán apuesta por una política deportiva continuista tras la marcha de Pablo Pin. La directiva que preside Óscar Fernández-Arenas se inclinó por un técnico granadino, también joven, de experiencia internacional pero mucha progresión, un perfil muy parecido al de Pablo Pin. Además, al ser de casa y de enorme confianza para el presidente, de hecho presumen de amistad entre ellos, como pasa con Pin, esto da mucha estabilidad y la opción de que la presencia de Ramón Díaz se prolongue también por mucho tiempo en el banquillo nazarí. Pin estuvo trece años, desde la fundación del club hasta esta última temporada en la Liga Endesa.

El Covirán mantenía la alternativa de un entrenador de fuera, de experiencia en la Primera FEB, aunque al final se decantó de nuevo por el 'producto' de casa. En ese punto, elegido un técnico que siente la entidad como suya, Fernández-Arenas se decantó por Díaz, de la misma generación que Pablo Pin o Miguel Zapata, incluso de los ayudantes Arturo Ruiz y Alberto 'Zamo' Fernández, este último siempre acompañante de Pablo Pin.

Al inclinarse por Díaz se descartaron otros técnicos avezados granadinos, aunque más veteranos, como Curro Segura, que hace solo dos campañas dejó al San Pablo Burgos en puertas de la Liga Endesa, en el último peldaño, Sergio Valdeolmillos, el mentor de Díaz, actualmente en el baloncesto africano aunque con perspectivas en México y Estados Unidos, o Antonio Gómez Nieto, que comanda al GmasB junto a Enrique Gutiérrez y entrena todavía a nivel de cantera, y cuyo hijo Álex Gómez le sigue los pasos, otro técnico granadino de la amplia hornada actual.

Ramón Díaz, asimismo, cubre la vacante con tranquilidad, y sin que altere que se produjera una 'repesca' para la ACB, en caso de que el Hereda Sevilla (antes Betis) no cumpla los requisitos de inscripción de aquí a final de mes.

A Ramón Díaz se le pidió opinión sobre las dos opciones del Covirán para el banquillo, el perfil de un sustituto para Pin como Pedro Rivero o algún técnico más conocedor de la categoría, rebotado de ACB o puntero de FEB, o, también, darle la oportunidad a Alberto 'Zamo' Fernández, Arturo Ruiz o Andrea Pecile, técnicos de casa. ¿Puede dar la sensación de que, a lo mejor, hay gente ahí válida que está un poco en segundo plano o desaprovechada entre comillas? Y Ramón contestó que «es una pregunta que debería hacerle a Óscar, y muy complicada de responder».

Y abundó en que «está claro que lo más sencillo sería poner a un entrenador con experiencia, porque es lo que hace el 95% de los clubes, pero Óscar es diferente. No me parece ninguna locura contar con otro granadino por tanto. Hay gente en el banquillo de Pablo (Pin) preparada al cien por cien para coger las riendas del equipo. Lo que pasa es que para todo el mundo suena como muy arriesgado. Incluso para la misma afición. A veces, el no tener bagaje o experiencia puede hacer pensar que no se es el candidato perfecto, yo estoy en contra de eso, por la simple razón de que entonces Ramón Díaz nunca podría entrenar, no digo en Granada, ni en España, ni en ACB, ni en Primera FEB. Nunca lo he hecho, pero alguien tendrá que darte la primera oportunidad, como a mi México y Canadá. Soy el ejemplo más rotundo de esa valentía de apostar por un granadino, como hizo Sergio Valdeolmillos conmigo. Existe talento de sobra en Granada y su alrededor. Óscar parece que desea la misma identidad como club, y esto va a marcar mucho la siguiente etapa, es posible que así veamos cierta continuidad en el equipo, por seguir en la misma línea en la que fichaba Pablo (Pin) y filosofía parecida».

La única diferencia y sustancial con Ramón Díaz, parece ser que se centrará en la incorporación de un director deportivo, que seguramente será también joven y recomendará el propio Díaz al club, para que existe sintonía entre ellos, la misma que ya se da por garantizada entre el presidente y el nuevo técnico granadino del Covirán.