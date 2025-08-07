El Covirán hace oficial el fichaje de Luka Bozic

C. L. Jueves, 7 de agosto 2025, 16:28 Comenta Compartir

Luka Bozic se ha convertido en nuevo jugador del Coviran Granada para la próxima temporada. El ala-pívot, de 2 metros de altura y 29 años, es el duodécimo jugador en unirse al róster del conjunto rojinegro, aunque la plantilla que dirigirá Ramón Díaz no está aún completa. Bozic brilló con luz propia el curso pasado en las filas de un Hiopos Lleida que consiguió la permanencia en la Liga Endesa.

El croata fue fundamental en la pizarra de Gerard Encuentra el curso pasado durante los 32 partidos que disputó. Bozic, que estuvo en pista algo más de 22 minutos de media, registró 11'4 puntos (53'3% en T2 y 33'3% en triples), 3'5 rebotes, 1'8 asistencias y 13'6 de valoración cada fin de semana. Números que elevaron al ala-pívot, aunque también puede jugar en la posición de alero, como uno de los mejores jugadores del conjunto ilerdense.

El mejor partido del nuevo jugador del Coviran Granada llegó en la jornada 19. Bozic sumó 23 puntos (5 de 7 en T2 y 2 de 2 en triples), 5 rebotes y 29 de valoración en la visita del Hiopos Lleida al Surne Bilbao Basket. Además, en la jornada 23 se fue también hasta los 20 puntos.

De los 32 encuentros que disputó en toda la temporada, el rojinegro alcanzo o superó la decena de puntos hasta en 23 ocasiones, una cifra que lo convirtió en uno de los jugadores más regulares durante todo el curso.

Antes de recalar en el Hiopos Lleida Bozic vistió la camiseta del KK Zadar, uno de los principales equipos de su país. El croata fue nombrado durante dos temporadas como el mejor jugador de su liga. En su última campaña en Croacia el ala-pívot firmó unos números espectaculares: 19'8 puntos, 7'8 rebotes, 6'3 asistencias y 28'1 de valoración.

Con Luka Bozic el Coviran Granada incorpora poderío físico, capacidad en ambos lados de la pista y experiencia en la Liga Endesa.