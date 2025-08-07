Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Baloncesto

El Covirán hace oficial el fichaje de Luka Bozic

El alero de 29 años llega tras desvincularse del Valencia Basket, mientras que la temporada pasada jugó cedido en el Hiopos Lleida.

C. L.

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:28

Luka Bozic se ha convertido en nuevo jugador del Coviran Granada para la próxima temporada. El ala-pívot, de 2 metros de altura y 29 años, es el duodécimo jugador en unirse al róster del conjunto rojinegro, aunque la plantilla que dirigirá Ramón Díaz no está aún completa. Bozic brilló con luz propia el curso pasado en las filas de un Hiopos Lleida que consiguió la permanencia en la Liga Endesa.

El croata fue fundamental en la pizarra de Gerard Encuentra el curso pasado durante los 32 partidos que disputó. Bozic, que estuvo en pista algo más de 22 minutos de media, registró 11'4 puntos (53'3% en T2 y 33'3% en triples), 3'5 rebotes, 1'8 asistencias y 13'6 de valoración cada fin de semana. Números que elevaron al ala-pívot, aunque también puede jugar en la posición de alero, como uno de los mejores jugadores del conjunto ilerdense.

El mejor partido del nuevo jugador del Coviran Granada llegó en la jornada 19. Bozic sumó 23 puntos (5 de 7 en T2 y 2 de 2 en triples), 5 rebotes y 29 de valoración en la visita del Hiopos Lleida al Surne Bilbao Basket. Además, en la jornada 23 se fue también hasta los 20 puntos.

De los 32 encuentros que disputó en toda la temporada, el rojinegro alcanzo o superó la decena de puntos hasta en 23 ocasiones, una cifra que lo convirtió en uno de los jugadores más regulares durante todo el curso.

Antes de recalar en el Hiopos Lleida Bozic vistió la camiseta del KK Zadar, uno de los principales equipos de su país. El croata fue nombrado durante dos temporadas como el mejor jugador de su liga. En su última campaña en Croacia el ala-pívot firmó unos números espectaculares: 19'8 puntos, 7'8 rebotes, 6'3 asistencias y 28'1 de valoración.

Con Luka Bozic el Coviran Granada incorpora poderío físico, capacidad en ambos lados de la pista y experiencia en la Liga Endesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  4. 4 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  5. 5 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  6. 6 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  7. 7

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  8. 8

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  9. 9 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  10. 10 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán hace oficial el fichaje de Luka Bozic

El Covirán hace oficial el fichaje de Luka Bozic