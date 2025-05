El Covirán necesita ganar al Río y que Girona y Andorra no lo hagan

El Covirán abre la penúltima jornada de la Liga Endesa y el drama sobrevuela este sábado el Palacio. Las cuentas están clarísimas. Lo primero es ... que el equipo que dirige desde el banquillo Pablo Pin necesita ganar al Río Breogán para no descender de forma matemática a la Primera FEB.

Si pierde, dirá adiós a la ACB tras tres campañas consecutivas en ella. Y el triunfo sobre los lucenses sólo sería el primer paso porque, para salvarse, está obligado a superar también al Real Madrid fuera y al Andorra en casa.

Además, depende de otros adversarios. Para no bajar este sábado, en lo que sería la quinta pérdida de la máxima categoría para el baloncesto granadino, al tiempo de cumplir con su cometido, una hora y media después tendrá que comprobar que el Andorra no venció al Leyma Coruña, ya descendido, en el Coliseo.

Si los del Principado pierden le quedará la opción remota de rebasarles en su visita a Granada, aunque necesitaría batirles por 17 puntos o más (perdió por 16 en la primera vuelta en Andorra). Si el Morabanc vence, la última posibilidad estará en el Girona, que recibirá al Valencia casi tres horas después. Un triunfo de los de Marc Gasol condenaría al Covirán.

Y hay otros condicionantes además de que Girona o/y Andorra no sumen nada, y es que Lleida y Bilbao sí ganen al menos un encuentro más, para no 'sufrir' un empate a once victorias que siempre perjudicaría al Covirán por el peor 'average' con ellos.

El Breogán, que fue superado con autoridad por los nazaríes en la primera vuelta del Pazo dos Deportes de Lugo, no tiene nada que ver con el actual. Entonces estaba entre los últimos y en la lucha por la permanencia. Ahora, en cambio, está salvado y pugna por meter cabeza en competición europea.

Es curioso que tenga una diferencia en el 'basquet average' general de menos 193 mientras que el Covirán lo tiene de menos 194. Un punto les separa. Inédito. Se ve que los lucenses supieron repartir mejor los puntos y, aunque perdieron partidos en amplias derrotas y ganaron varios 'por los pelos', cuentan con cinco victorias más que la formación de Pablo Pin, trece por ocho. Casi nada. Al Covirán le pasó factira dejar escapar éxitos por un margen muy corto, de menos de diez o cinco puntos en varias confrontaciones.

Para el rival gallego, un clásico de los nazaríes, la presión es escasa, busca premio a su buena temporada y está salvado con antelación, no como el ejercicio anterior, que llegó al pabellón del Zaidín con el agua al cuello y logró un balón de oxígeno vital.

El cambio de entrenador, como le pasó al Girona, dio un gran resultado y cambió la dinámica por completo con Luis Casimiro, que relevó a Veljko Mrsic, quien precisamente pagó los platos rotos del abultado tropiezo ante los granadinos en casa: 74-92. No está el base Charlie Moore, lesionado de gravedad. Tampoco Darrun Hilliard, escolta de nivel que se marchó con todo ya solucionado y para aligerar nóminas. Ni otros bases como Jordan Davis y Adam Somogyi, además de la ausencia del pívot nigeriano de 2,11 Ej Onu.

Por contra, las altas mejoraron la plantilla, con los exteriores al frente de la dirección en pista como son el estadounidense Dae Dae Grant, el croata Minik Mavra y el letón Arturs Kurucs, tipos de calidad y experiencia, más el pívot senegalés Boubacar Touré.

Dominik Mavra es duda para el choque del Palacio por una contusión de rodilla ante el Real Madrid y apenas entrenó. También está entre algodones Sakho, que acusa el desgaste de una larga temporada, en la que asumió muchos minutos en pista junto a Dragan Apic debido a las lesiones en la pintura. Sakho acusó un tirón en la ingle y, por precaución, se retiró del parqué, a la espera de pruebas médicas que determinen el diagnóstico a su dolencia, además de mantenerse en reposo y tampoco preparar la cita contra el Covirán.

El milagro granadino empieza por hoy. De nuevo contra las cuerdas como en Zaragoza para evitar el drama.