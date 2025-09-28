El Covirán muestra su ilusionante proyecto renovado con esmero

La afición del Covirán tendrá este domingo la oportunidad de ver en acción, por primera vez, a la prometedora nueva formación granadina que comanda Ramón ... Díaz. Ya tuvieron ocasión los seguidores de observar a la remozada plantilla nazarí en un entrenamiento de puertas abiertas en el Palacio de los Deportes.

La sexta cita de la pretemporada enfrenta a los rojinegros con el UCAM Murcia, rival cotizado en la Liga Endesa y que esta temporada disputará la Eurocup, la cuarta categoría europea, al no poder clasificarse para la Champions League y fallar en el último peldaño de la previa, en choque que el club 'pimentonero' calificó como «robo» sin ningún disimulo ni rubor.

Los granadinos han despertado expectativas altas en los ensayos de pretemporada, más que por los resultados, tras ganar al Cartagena de paliza y, en triunfo reciente y de mayor prestigio, al Dreamland Gran Canaria, y perder por poco margen con Unicaja y más claro con San Pablo Burgos, por el juego desplegado, que ofrece señales positivas a través de una agresiva e intensa defensa y excelente acierto en el tiro exterior. A poco que el conjunto de Ramón Díaz sepa mantener el nivel elevado en el aspecto físico, asegure el rebote y responda al balance defensivo, en días de tino en los triples, dará muchas alegrías a su público.

Del anterior curso permanecen solo cuatro jugadores. El capitán Pere Tomàs, nexo clave del vestuario con el club, el campeón del mundo de 3x3 y gladiador de la pintura Iván Aurrecoechea, y dos hombres queridos y héroes en la permanencia ante el Gran Canaria de hace dos ejercicios, la deportiva y no administrativa, como esta última, invitado el club por incomparecencia del vecino andaluz Betis. Se trata del francés Jonathan Rousselle, que vive una segunda juventud en Granada, y el emergente finlandés Elias Valtonen, destacado en el último Eurobasket. Sumarán ya dos temporadas y media en el Covirán.

Las nuevas caras –nueve– serán el base Micah Speight, que contra el Gran Canaria fue reservado por unas molestias en la pierna derecha, los escoltas Matt Thomas, toda una 'ametralladora', el montenegrino Jovan Kljajic, el más en forma ahora mismo, y otro 'killer' nacional como es el veterano Edu Durán. Kljajic podrá subir el balón si Ramón Díaz no quiere arriesgar con muchos minutos a Speight. En la posición de 'tres' ayuda a Valtonen y Tomàs el bahameno Travis Munnings, que no está muy acertado de momento en los lanzamientos y tendrá que acoplarse mejor.

Para el 'cuatro', Amine Noua dejó un importante vacío a cubrir por el croata Luka Bozic, todavía en la búsqueda de la forma adecuada, y el batallador georgiano Beqa Burjanadze. Hay trece jugadores y Aurrecoechea está respaldado por Babatunde Olumuyiwa, todo músculo, y el estadounidense Zach Hankins, que cubre la otra plaza de extracomunitario y necesita avanzar bastante en su estado físico.

Ramón Díaz observó mejora en el 'center' titular. «Creo que Zach realizó su partido más sólido desde que está con nosotros frente al Gran Canaria, incluso teniendo todavía, no voy a decir la lesión, porque no era una lesión de gravedad, pero sí ciertas molestias de tobillo. Dentro de una semana, para el Joventut, no estará al 100%, pero le hemos visto finalizar cerca del aro con solvencia, así como dominar la pintura, ese día sólo nos cogieron dos rebotes ofensivos, que era una asignatura pendiente que llevamos trabajando tiempo y machacando las últimas semanas. Hizo un excelente trabajo y vamos a seguir apretándole, porque creo que ya hemos visto a ese Zach que todos pensábamos que venía a jugar aquí y a ganar».