Luka Bozic, con el balón, choca con el baskonista Diakité. J. M. Baldomero
Sin ganar

El Covirán no logra dejar de ser previsible para la defensa rival

La visita del Baskonia sirve para recuperar el carácter, pero enseña carencias en la creación de juego y una rotación corta y exprimida

Jose Manuel Puertas

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:34

El Covirán estuvo más cerca que nunca de ganar un partido esta temporada en su duelo ante el Baskonia en el Palacio de los Deportes. ... He ahí la principal conclusión positiva que han de sacar los de Ramón Díaz de su suelo ante el nuevo equipo de Pablo Pin, homenajeado con honores en la previa tras sus 409 encuentros al frente de la entidad rojinegra. La segunda, la mejoría de los de Díaz con el paso de los minutos, tras un fantasmagórico primer cuarto y medio en defensa, que permitió al equipo vasco anotar 14 de sus primeros 19 tiros a canasta, un auténtico disparate ante el que es sencillamente imposible competir. A partir de ese momento, hasta el descanso y durante la mayor parte de la segunda mitad, las huestes de Díaz entendieron que el partido no podía ser un intercambio de golpes, pues ahí el talento rival era superior, pese a las bajas de Trent Forrest, Markus Howard, Rodions Kurucs y Luka Samanic. No había más opción que endurecer el partido y fue por esa vía como el Covirán rozó su primer triunfo del curso. Un aprendizaje que ahora deberá prolongar al los siguientes duelos, con rivales directos a domicilio –Lleida y Breogán– y, de nuevo, visitantes de tronío en el Palacio: Valencia Basket y Real Madrid. Siendo 'blando', este Covirán no le gana a nadie en la Liga Endesa. Lección que debe haber aprendido el equipo rojinegro de su encuentro ante el Baskonia.

