El Covirán, a levantar la cabeza

Víctor M. Romero Lunes, 7 de abril 2025, 17:21 Comenta Compartir

La mejoría del Covirán en la pista lagunera del pabellón Santiago Martín resulta insuficiente para que levante la cabeza en la Liga Endesa. La imagen del entrenador Pablo Pin, flanqueado por el presidente del club granadino Óscar Fernández-Arenas y del vicepresidente Fernando Bailón, cabizbajos, mirando al suelo, en el banquillo de La Laguna, refleja la situación del baloncesto granadino.

La depresión no cesa porque el Covirán sigue sin ganar, anclado en seis victorias, en la penúltima plaza, amenazado de forma muy seria por el descenso, sin reacción ni resultados que le acompañen, y tras una sola victoria durante toda la segunda vuelta, la que logró ante el Girona Bàsquet en el Palacio de los Deportes, el rival directo que mantiene una floja llama de esperanza de salvación, como la principal referencia, al quedarse a tres triunfos por, al menos, superarle en caso de empate en el 'basquet average'.

La misión es casi imposible a falta de ocho jornadas y con la próxima visita del Barça y salidas a las canchas del Real Madrid y Gran Canaria. Por mucho que el Girona de Moncho Fernández cayera derrotado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria frente al Baskonia...

El Covirán realizó un partido bastante bueno en Tenerife. Incomodó mucho a la potente escuadra de Txus Vidorreta, a la que tuvo contra las cuerdas durante los tres primeros cuartos, con una máxima ventaja de nueve puntos. Pero, al final, el desenlace fue el mismo de anteriores citas, un Covirán que pagó el esfuerzo en el último cuarto, que acusó agotamiento y la fuerte defensa del contrario, que se apagó en energía con el paso de los minutos hacia la bocina.

Blandos en la zona

Hubo muchas conclusiones positivas, como un acierto altísimo en los lanzamientos, porque sacrificio colectivo y ganas de competir no faltaron. Pablo Pin, no obstante, se topó con el problema de la escasez en el rebote defensivo, de no cerrarlo bien en su aro, y, en especial, una blandura interior que dejó a Gio Shermadini pasearse por la pintura.

Y es que el entrenador nazarí confía tan poco en sus 'centers', que hasta prefiere jugar con dos 'cuatros' como Ndiaye y Noua, que formaron en el quinteto inicial, así como colocar a Valtonen de 'cuatro' y al francés de 'cinco'. Esto lo dice todo.

Algunas pérdidas y una menor concentración concedieron al Tenerife la iniciativa a través de la individualidad del internacional Jaime Fernández. Con un 'gallito' como La Laguna ya al mando en el electrónico fue imposible ganar, a poco que el 'tempo' y la manija del partido quedó en poder del astuto 'cuarentón' Marcelinho Huertas.

Concentración

El bajón de concentración experimentado en el último cuarto fue una de las causas de la derrota sufrida por los nazaríes en el pabellón Santiago Martín. Así lo expuso Pablo Pin, aunque valoró como positiva la respuesta de su equipo durante 30 minutos. De hecho, cuando el Tenerife dio la vuelta a la tortilla, paró el crono con un tiempo muerto y, en él, transmitió a sus jugadores la necesidad de resistir en lo físico y lo mental en el tramo final. «Habéis hecho muy buenos 30 minutos, no los tiremos ahora por la borda», comentó a sus hombres. «Tenemos que mostrarnos con máxima concentración, el Tenerife tiene una plantilla con una calidad increíble, y sabíamos que sin estar concentrados todo el tiempo sería muy difícil ganar», explicó el técnico nazarí.

También, Pin se refirió a una mayor solidez y consistencia en La Laguna. «Lo que necesitamos es ser consistentes durante todo el encuentro, para no tener altibajos, aunque esta virtud se construye normalmente con el tiempo. Al menos logramos no encajar esos parciales tan amplios que se vieron por ejemplo en Bilbao, conseguimos evitar muchos picos en varias fases y ser constantes, se trata de dar un paso adelante en ese sentido».

El Covirán no se ha visto acompañado durante la presente temporada tampoco por la fortuna, por lo que se le escaparon muchas victorias en los últimos minutos, cuando iba por delante en el luminoso, y además con diferencias cortas, inferiores a los cinco puntos. «En el cuerpo técnico contamos hasta siete partidos que perdimos por menos de cinco puntos de margen», dijo.

La misma distancia

Una jornada menos, ya quedan ocho por delante y la distancia respecto a la salvación sigue siendo la misma. El Covirán tiene que anotarse tres partidos más al menos que Girona o Morabanc Andorra, que están con nueve por seis de los nazaríes, con Lleida y Bilbao escapados a diez. Según Pin, «mi cuenta es la que hago cada día para ver el número de jugadores que tengo para entrenar, porque la semana pasada Amine (Noua) tuvo que hacerlo de alero. Los demás cálculos no pasan más allá del siguiente partido, prefiero no hacer cuentas tras perder siete partidos por dos, tres, cuatro o cinco puntos. Hay que ir de uno en uno, y tampoco fijarnos en lo que hacen los demás, porque eso crea frustración, sería como si cada vez que ganara Lleida o Coruña perdiéramos dos veces en la misma jornada, y entonces lo pasáramos mal o bien en función de los resultados de los otros».

En torno a las críticas sufridas, Pin aclaró que «a nadie le gustan, pero, cuando son constructivas, a través de un análisis, les das valor, pero si son oportunistas, dañinas, continuas..., tan malo es que te digan todos los días que eres muy malo como que eres muy bueno, no creo que sea ese el objetivo. No le presto ninguna atención, la centro en el equipo y construir con jugadores nuevos que han venido para intentar aprovechar una oportunidad, que necesitan ese periodo de adaptación del que no disponen. Me preocupa mi equipo. El club obtiene recursos de debajo del suelo, jugadores de gran carrera como Kramer y otros que, sin tenerla, les sacamos petróleo».