Al Covirán se le hace largo el partido

El Covirán afrontó su tercer partido de pretemporada con el propósito de conquistar el título de la Copa de Andalucía y avanzar un poco más en su preparación. Mantuvo la igualdad durante 36 minutos frente al Unicaja pero, en los cuatro últimos, el desgaste físico le pasó factura, para que el trabajo iniciado por Tyson Pérez fuera culminado con diez puntos seguidos de Kravish.

De todas formas, Jovan Kljajic, que fue elegido MVP de la final, no perdió la fe, en un buen partido de los jugadores exteriores del Covirán como Thomas y Speight además del montenegrino, siendo más flojo por parte de los pívots, donde se acusaron las faltas en Hankins y el rebote fue uno de los déficits de la formación de Ramón Díaz. Al final, derrota granadina por 89-81.

Se trató del test más serio hasta la fecha en la nueva etapa con Ramón Díaz en el banquillo, tras medirse al UCAM Murcia y Cartagena, de Primera FEB a puerta cerrada, el primer envite de ellos con marcador y el segundo con amplio triunfo sobre los cartageneros.

El Covirán está muy cambiado respecto a la campaña anterior, pero su rival andaluz, el Unicaja de Málaga, también ha remodelado su plantilla con las altas de los exteriores Chris Duarte y Xavier Castañeda y los interiores James Webb III y Emir Sulejmanovic.

Ramón Díaz contó con toda su plantilla, a excepción del alero finlandés Elias Valtonen, que todavía está inmerso en el Eurobasket y este domingo peleará por la medalla de bronce tras caer ante Alemania, será contra la Grecia de Antetokounmpo, perdedora con la emergente Turquía en la semifinal.

Asimismo, se sumó al grupo el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, recién llegado a Granada del torneo continental, y también viajó a Córdoba el poste del filial Khalifa Gaye.

Por el Covirán, de negro y con la camiseta principal, salieron Speight, Thomas, Munnings, Bozic y Hankins, mientras que el quinteto del Unicaja, que vistió de verde lima con su tercera indumentaria, fue Perry, Duarte, Barreiro, Tyson Pérez y Kravish.

Barreiro y Thomas abrieron el marcador con triples en los dos primeros intentos. Suspensión posterior por un problema técnico con los electrónicos del tiempo de posesión.

Del 3-5 para el Covirán al 7-5 con dos libres de Matt, pero hubo problemas en el rebote, el cerrarlo en su propio aro parece el principal caballo de batalla para Díaz en estos primeros ensayos. Bozic adelantó de nuevo a los nazaríes de tres: 7-8. Aparecieron Rousselle y Kljajic, que se estrenaron a la larga distancia también. 12-13 y 14-16.

Tyson Pérez llevó al banquillo a la torre nazarí Hankins, reservado ya por el entrenador granadino por las faltas.

Intercambio de canastas, con Babatunde como finalizador de una buena circulación de balón nazarí. 20-18. También debutó Beqa Burjanadze y sacó la falta para impulsar a un 5-0, para el 20-23.

El Covirán defendió agresivo en este cuarto, pero debería cuidarse de las faltas. El porcentaje de acierto en los triples (6/7, con un solo fallo al final de Edu Durán) fue muy alto, Beqa se unió a ello y dominio al final del primer cuarto: 21-26.

El segundo cuarto empezó con un parcial de 0-6 (27-26) con Hankins reservado y Babatunde en la zona junto a Burjanadze, luego entró Aurrecoechea por el de Sierra Leona y Thomas en vista de que no hubo encestes. También Manu Trujillo, canterano de Unicaja.

Lo bueno de Thomas no es solo lo que aporta en anotación, sino que también arrastra a los defensores y deja a sus compañeros solos para el tiro. Speight, muy habilidoso, sacó tres tiros libres y 27-31 con cinco puntos totales del base en este cuarto. Tyson Pérez obligó al tiempo muerto de Díaz, para dar la vuelta al 36-34 tras un 9-3. Thomas salió de un bloqueo para su tercer triple (3/3) y ya once puntos en su haber: 36-37. Al descanso, 45-40 para el Unicaja y 9-3 por varios errores de ataque y pérdidas.

El tercer cuarto tuvo de protagonista al polaco Balcerowski en el arranque, con varias acciones para el 49-44, con el regreso de Hankins a la pista a pesar de las tres faltas que condicionaron por completo la fuerza natural del juego interior granadino. Cosa que también afectó al rebote, la asignatura más pendiente del nuevo proyecto nazarí.

Thomas hizo reaccionar al Covirán con su buena mano y un robo que culminó con el mate de Hankins, 49-48 y tiempo muerto de Ibon Navarro, a siete minutos del final de la manga. Jovan Kljajic también dio energía al ataque granadino con triples y dos más uno, excelente labor la suya, con once puntos ya del montenegrino. 52-57 con tapón de Babatunde y otro robo de Thomas, que encima destacó en defensa. Dos triples de Speight y la actividad de Tyson Pérez, con 14 puntos en su cuenta, llevaron al 64-65 al final del tercer cuarto.

El Unicaja corrió en el último acto y un parcial de 7-0 le afianzó en el marcador, con otra falta de Hankins, que no estuvo fino cerca del aro, en un día de poca inspiración en el tiro de los pívots del Covirán. Ramón Díaz paró el reloj con 71-65. Navarro sí colocó ya a Perry al frente de las operaciones. El regreso de Thomas no fue suficiente con el acierto de Kravisk en dos triples: 77-70.

El Covirán acusó cansancio y los ocho puntos seguidos del americano dejaron al Unicaja cerca del triunfo y de renovar la corona andaluza. 79-70 con otro tiempo de Díaz. Y tras el parón otro enceste más de Kravish, de pasaporte montenegrino, diez seguidos suyos. Era la sentencia. Otra final igualada en la Copa de Andalucía, como la de la edición anterior, pero con el mismo dueño.

