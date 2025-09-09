El Covirán jugará en domingo los tres primeros partidos del Palacio

Víctor M. Romero Martes, 9 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

La Liga Endesa ya tiene fechas, con el día asignado, sea sábado o domingo, para la disputa de los partidos de la temporada, así como la hora de comienzo de los mismos. El calendario ha quedado definido del todo tras las 'recomendaciones' de la nueva plataforma televisiva, Dazn, que releva a Movistar durante los cinco próximos años a la hora de emitir en directo la competición de la ACB.

El Covirán disputará los tres primeros encuentros del curso que celebra en casa, en la pista del Palacio de los Deportes, en domingo. Así será con la visita del Joventut, que será el arranque liguero, choque programado para el domingo 5 de octubre, a las 12 horas. La jornada tres será el 19 de octubre, el rival que le toca es el Baskonia y comenzará por la tarde: 18 horas. Hasta la sexta jornada no vuelve a su pista el conjunto nazarí, porque tendrá dos desplazamientos consecutivos. Será el 9 noviembre, tercer domingo seguido, contra el Valencia, a las 17 horas.

Y el Covirán no jugará en sábado, que es su día favorito, hasta la presencia del Real Madrid en la cancha del Zaidín, que será el 22 de noviembre, pero a las 19 horas, no a las 18.30 o también a las 18.00, que son las horas predilectas por el club y sus aficionados por tradición.

En cuanto a los viajes, predominan los sábados en los primeros compases del campeonato doméstico. Así, en la segunda jornada, el cuadro de Ramón Díaz se estrenará en el Nuevo Congost frente al Baxi Manresa, el sábado 11 de octubre, a las 21 horas. La jornada cuatro le medirá el 25 de octubre al Hiopos Lleida en Barris Nord, a partir de las 18 horas. En la quinta repetirá lejos de Granada, en esta ocasión en el Pazo dos Deportes de Lugo, contra el Río Breogán, con hora de inicio fijada a las 21 horas.

Y, en la séptima jornada, el Covirán se plantará en Fontajau, donde le esperará el Básquet Girona, el 15 de noviembre, a las 18 horas. Todos ellos en sábado, los cuatro primeros desplazamiento

Stellantis & You, en viernes

En cuanto al filial, el Stellantis & You, ha quedado encuadrado en el grupo B de la nueva Liga U22. El equipo nazarí se medirá al Básquet Girona, Surne Bilbao, Hiopos Lleida, Dreamland Gran Canaria, San Pablo Burgos y UCAM Murcia. Los partidos serán los viernes en el Palacio. El grupo A es más fuerte, con Barcelona, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, La Laguna Tenerife, Joventut, Real Madrid, Unicaja y Valencia Básket.

En esta competición, de nuevo formato, que albergará a jugadores jóvenes y las canteras, han renunciado tres de los participantes de la Liga Endesa, como son Baskonia, Morabanc Andorra y Breogán, con lo que la competición se queda con 15 de los 18 clubs de la ACB.