El Covirán Granada seguirá en la ACB

El Covirán Granada vivirá un año más en la Liga Endesa. Este martes se agotaba el plazo concedido por la ACB al Real Betis para ... cumplir los requisitos exigidos para ingresar en la máxima categoría del baloncesto nacional y, según ha podido saber IDEAL, la entidad hispalense se ha quedado lejos de cumplir los mínimos demandados por la ACB. De este modo, el Covirán ejercerá su derecho deportivo para mantenerse un año más en la elite, como el mejor clasificado entre los descendidos de la última temporada, al concluir la misma en la decimoséptima posición, por encima del Leyma Coruña.

La de este martes fue una jornada absolutamente frenética, en la que el Betis apuró al máximo sus opciones antes de que expirara el plazo de quince días, improrrogable ya, para formalizar su inscripción, tras el ascenso deportivo logrado por el club verdiblanco en la última 'Final Four' de la Primera FEB. El club hispalense, con el presidente Pedro Fernández a la cabeza, jugó bien sus cartas, para generar un estado de enorme incertidumbre a lo largo del día tanto en Sevilla como en Granada. Sin embargo, el hecho de haber dejado prácticamente para última hora la inmensa mayoría de los deberes que tenía pendientes desde hace semanas ha terminado por suponer una losa muy grande para el club verdiblanco, que finalmente no alcanzará su objetivo de retornar a la categoría perdida en 2023, precisamente también entonces a manos del Covirán, aunque de forma estrictamente deportiva.

Fue un escenario al borde del ataque de nervios durante horas frenéticas, en las que por momentos parecía, o eso filtraban algunas fuentes, que el cuadro bético podía alcanzar su objetivo in extremis. Tal y como informó IDEAL a lo largo del día, el club sevillano avanzó bastante en las últimas horas para acercarse a un objetivo que, a finales de la semana pasada, seguía estando muy lejano a sus intereses. El directivo ha pasado los últimos días en Madrid, donde tiene su principal centro de operaciones y la sede principal de Grupo Hereda, despacho de abogados en el que ejerce como CEO y que es el accionista principal de un equipo. Mientras, en la capital hispalense logró granjearse el apoyo de algunos círculos empresariales que han arrimado el hombro para que a orillas de Guadalquivir se formalizara, sobre la bocina, el retorno a la ACB, pero finalmente los apoyos recabados no han sido suficientes.

Quijotesco

No es la primera vez que Fernández muestra su carácter quijotesco, casi siempre rodeado de polémica, también en sus anteriores etapas en el San Pablo Burgos y el Club Ourense Baloncesto. Pese a no sobrarle apoyos en la ciudad ni en el propio club, ha peleado hasta el final su objetivo. Sin embargo, en Sevilla nunca estuvieron realmente tan cerca de la victoria final como se filtró por momentos. Pues el estado de cuentas del club no es el idóneo, y la ACB iba a mirar con lupa esa situación. Pese a todo, durante la mañana, el optimismo fue creciendo en Sevilla, tal y como reconocieron varias fuentes consultadas por IDEAL que, sin embargo, nunca se atrevieron a dar al Betis como nuevo equipo de la Liga Endesa, como finalmente quedó confirmado. Lo cierto y verdad es que nunca hubo certezas de que se pudieran cumplir todas las exigencias de forma satisfactoria.

Por su parte, como es lógico, la ACB guardó silencio durante todo el día, a la espera de que concluyera el plazo para proceder al definitivo estudio de la documentación, en caso de que esta se presentara al completo. Por último, en el tercer actor de este curioso 'thriller', el Covirán, reinó la incertidumbre durante toda la jornada, mientras la arena seguía cayendo en el reloj, pero sin demasiadas noticias a las que aferrarse con certeza, dentro de una trama casi digna de una novela negra. Desde hace días, en el club rojinegro han sido conocedores de que al Betis le faltaba buena parte del trabajo por hacer, incluyendo numerosa documentación, por lo que en la avenida Salvador Allende se han ido preparando para el escenario que, finalmente, se ha producido. Una peculiar partida de póker, con cartas en la manga y algún que otro farol que finalmente ha llegado a buen puerto para los intereses del Covirán.