Jonathan Rousselle posa como protagonista de la presentación de las nuevas equipaciones. Covirán Granada

ACB

El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones

Las prendas locales serán negras al completo, inspiradas en la cerámica Fajalauza, y las alternativas, blancas y basadas en la Puerta de la Justicia

R. I.

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:42

El Covirán Granada ya tiene indumentaria de juego para la próxima temporada. El conjunto rojinegro, que disputará su cuarta campaña de forma consecutiva en la Liga Endesa, presentó este lunes las equipaciones con las que volverá a competir en ACB un año más. Al igual que en toda la historia del club, la marca deportiva VIVE será la encargada de vestir a los nazaríes.

La cerámica Fajalauza es la protagonista de la primera equipación de juego del Covirán. Con el negro como color predominante tanto en la camiseta como en el pantalón, el equipo dirigido por Ramón Díaz utilizará la indumentaria principalmente para los partidos que dispute en el Palacio. Además, en la camiseta que portarán los jugadores destacan varios diseños típicos de la cerámica Fajalauza.

Para la segunda equipación, el Covirán apostó por el blanco como principal color. El logo de la cooperativa está encuadrado dentro de una línea dividida entre los colores rojo y negro. Además, los jugadores llevarán una llave en el pecho de la camiseta; la misma que aparece en la Puerta de la Justicia de entrada a la Alhambra.

Presentación de la segunda equipación ante la Puerta de la Justicia. Covirán Granada

La indumentaria, que está destinada principalmente a utilizarse en los partidos lejos del Palacio de Deportes, es un paso más en la apuesta decidida para que Granada sea Capital Europea de la Cultura en 2031, logo que aparece en la parte trasera de la camiseta.

