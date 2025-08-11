El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones

R. I. Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 11:42 Comenta Compartir

El Covirán Granada ya tiene indumentaria de juego para la próxima temporada. El conjunto rojinegro, que disputará su cuarta campaña de forma consecutiva en la Liga Endesa, presentó este lunes las equipaciones con las que volverá a competir en ACB un año más. Al igual que en toda la historia del club, la marca deportiva VIVE será la encargada de vestir a los nazaríes.

500 años de auténtica cerámica granadina. 𝑭𝒂𝒋𝒂𝒍𝒂𝒖𝒛𝒂 para hacer de nuestra casa un Palacio impenetrable.



La cerámica Fajalauza es la protagonista de la primera equipación de juego del Covirán. Con el negro como color predominante tanto en la camiseta como en el pantalón, el equipo dirigido por Ramón Díaz utilizará la indumentaria principalmente para los partidos que dispute en el Palacio. Además, en la camiseta que portarán los jugadores destacan varios diseños típicos de la cerámica Fajalauza.

La 🗝️ de la Puerta de la Justicia. La 🗝️ de acceso a la Alhambra. La llave que nos va a permitir tener acceso a todos los pabellones de la @ACBCOM. Y a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.



Para la segunda equipación, el Covirán apostó por el blanco como principal color. El logo de la cooperativa está encuadrado dentro de una línea dividida entre los colores rojo y negro. Además, los jugadores llevarán una llave en el pecho de la camiseta; la misma que aparece en la Puerta de la Justicia de entrada a la Alhambra.

La indumentaria, que está destinada principalmente a utilizarse en los partidos lejos del Palacio de Deportes, es un paso más en la apuesta decidida para que Granada sea Capital Europea de la Cultura en 2031, logo que aparece en la parte trasera de la camiseta.