El público del Palacio de Deportes reclama el premio Princesa de Asturias para María Pérez. acb Photo / Fermín Rodríguez

Reconocimiento

El Covirán Granada y el Palacio piden el Princesa de Asturias para María Pérez

El público muestra carteles a favor de la candidatura de la marchadora para tal galardón antes del partido entre los rojinegros y el Real Madrid

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El pueblo habló antes del arranque del duelo entre el Covirán Granada y el Real Madrid en el Palacio de Deportes: «¡Princesa de Asturias, Princesa ... de Asturias!», reclamaron las más de 7.700 personas que poblaron las gradas en cuanto María Pérez puso un pie sobre el parqué nazarí. La marchadora de Orce, campeona europea, mundial y olímpica, recibió un merecido homenaje por parte de la afición y del club rojinegro.

