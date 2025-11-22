El Covirán Granada y el Palacio piden el Princesa de Asturias para María Pérez

El pueblo habló antes del arranque del duelo entre el Covirán Granada y el Real Madrid en el Palacio de Deportes: «¡Princesa de Asturias, Princesa ... de Asturias!», reclamaron las más de 7.700 personas que poblaron las gradas en cuanto María Pérez puso un pie sobre el parqué nazarí. La marchadora de Orce, campeona europea, mundial y olímpica, recibió un merecido homenaje por parte de la afición y del club rojinegro.

El público mostró carteles en apoyo a la candidatura de la atleta para recibir el próximo premio Princesa de Asturias de los Deportes, galardón que reconoció en el pasado la trayectoria y el palmarés de grandes figuras como Serena Williams, los hermanos Gasol, Carolina Marín o Eliud Kipchoge. María Pérez oposita a ser su ganadora en 2026 tras sus oros en 20 y 35 kilómetros marcha en el Mundial de Tokio de 2025.

Anteriormente, la orcerina también consiguió el bronce individual en la prueba de 20 kilómetros en los JJOO París 2024, así como el oro en relevo mixto junto a su compañero Álvaro Martín. Además, Pérez también se convirtió en la primera atleta española de la historia en revalidar su bicampeonato mundial en dos citas consecutivas, de Budapest 2023 a este pasado septiembre en la capital nipona. Un hito tan solo logrado anteriormente por Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.