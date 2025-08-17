Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Derrick Allen, arriba a la izquierda junto a Ramón Díaz. R. I.

Baloncesto

El Covirán Granada elige a Derrick Allen para completar su cuerpo técnico

Se trata de un estadounidense de la máxima confianza de Ramón Díaz, de quien ya ejerció como entrenador asistente el curso pasado en Capitanes de Ciudad de México

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:49

La penúltima pieza que necesitaba el Covirán Granada de cara a su cuarto curso en la Liga Endesa, el primero con Ramón Díaz al frente ... de la nave rojinegra, ya está muy cerca de confirmarse. No se trata del ansiado escolta con perfil anotador que completará la plantilla, sino del entrenador que cerrará el cuerpo técnico rojinegro, reemplazando en el mismo al no renovado Alberto 'Zamo' Fernández, colaborador de Pablo Pin las dos últimas campañas -todas las del club, menos la primera-.

