El Covirán Granada define su calendario para la inminente pretemporada

El inicio de la pretemporada del Covirán Granada se encuentra ya a la vuelta de la esquina, pues en apenas una semana está previsto que el cuerpo técnico y buena parte del primer equipo se vean las caras en la ciudad de la Alhambra.

Será el próximo lunes, día 18, cuando comiencen los primeros reconocimientos médicos al plantel del rojinegro, algunos de los cuales se llevarán a cabo también al día siguiente. Tras ello, la primera toma de contacto grupal entre el nuevo técnico, Ramón Díaz, y el grupo, será el miércoles 20, quedando para el jueves 21 el primer entrenamiento del Covirán ante su cuarta temporada en la Liga Endesa. De ese modo, la mayoría de jugadores llegarán a Granada durante la próxima semana, aunque algunos como Jonathan Rousselle o Pere Tomàs ya están en la misma, donde han pasado buena parte del periodo veraniego.

Partidos

En lo que se refiere a los duelos de preparación, seis serán los que disputen las huestes de Ramón Díaz antes de que, el primer fin de semana de octubre, arranque la temporada en la Liga Endesa. Eso sí, si los aficionados rojinegros quieren ver a su equipo en acción antes del décimo mes del año, no tendrán muchas oportunidades de hacerlo, pues solo dos de los compromisos serán con público.

El primer encuentro de Díaz al frente del Covirán será en Murcia ante el UCAM el 5 de septiembre, a puerta cerrada. Tras ello, otro rival murciano se medirá a los rojinegros, concretamente el Caesa Seguros Cartagena de la Primera FEB, que visitará el martes 9 el Palacio de los Deportes de Granada, sin público.

De ese modo, la primera oportunidad para ver la evolución del Covirán será el sábado 13 de septiembre en Córdoba, cuando se dispute la Copa Andalucía entre el equipo granadino y el Unicaja. El derbi autonómico será en horario matinal (12.30 horas) por expreso deseo de los costasoleños, que acto seguido emprenderán viaja a Singapur para defender su cetro de la Copa Intercontinental. Eso sí, si el Baloncesto Sevilla consiguiera hoy la cautelar y pasara a formar parte de la Liga Endesa –hecho que parece poco probable–, la Copa Andalucía tendría que adquirir lógicamente un nuevo formato.

Pero si no hay sorpresas y el título andaluz se dirime a partido único, una vez deje atrás al Unicaja, el siguiente rival granadino será el recién ascendido a la Liga Endesa, San Pablo Burgos, con la presencia de Pablo Almazán en sus filas. Se verán las caras en Madrid –de nuevo a puerta cerrada– el 18 o 19 de septiembre.

Por último, tras el duelo ante los castellanos, el Covirán regresará a Granada, donde disputará sus dos últimos partidos preparatorios ante dos rivales de enjundia: el jueves 25 recibirá la visita del Dreamland Gran Canaria –sin público– y el domingo 28 (12.30 horas) será su puesta de largo ante su afición frente al UCAMMurcia, en el marco del IX Memorial José Enrique de la Cruz & Ángel Vaca. Dicho duelo se disputará en horario matinal para no coincidir con la celebración de la Supercopa Endesa, que se disputa ese mismo fin de semana en Málaga.

Esta es, pues, la hoja del ruta del Covirán hacia la próxima temporada. Una pretemporada que no se puede descartar que comience con la plantilla sin cerrar, pues no le está resultando fácil al club rojinegro dar con la tecla de su anhelado escolta. Será un movimiento clave, por eso no quieren precipitarse y sí acertar.