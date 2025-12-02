El Covirán Granada busca oxígeno ante su 'salvavidas' particular

El Covirán Granada anda necesitado de oxígeno en su particular pugna por la permanencia un curso más en Liga Endesa. Alojados en lo más hondo ... de la tabla tras ocho jornadas, los rojinegros reciben este sábado en el Palacio de Deportes a Casademont Zaragoza, todo un 'salvavidas' con el que salir a flote teniendo en cuenta las últimas permanencias.

Al cuadro nazarí no se le da nada mal enfrentarse a su próximo rival. De un total de seis enfrentamientos disputados en la élite desde el ascenso del Covirán a la ACB en 2022, cinco de ellos cayeron del lado granadino. El único que derivó en alegría maña fue el primero de ellos, con los efectivos de Pablo Pin entonces sucumbiendo ante un Zaragoza muy superior (73-57).

Ocurrió en la jornada 11 de la temporada 22/23, aquella que acabó con salvación prácticamente sobre la bocina en el último partido de los rojinegros –la primera de las dos sucedidas en pista hasta la fecha–. Precisamente, esta se logró gracias a la reacción del equipo en el encuentro de la segunda vuelta frente al Zaragoza, que cortó una racha negativa de siete tropiezos consecutivos.

El Covirán venció por 71-68 en la antepenúltima jornada, manteniéndose con opciones de permanencia antes de visitar el pabellón del Betis, rival directo por eludir el descenso. El resto es historia, con la majestuosa actuación de Joe Thomasson para 'incendiar' San Pablo (85-91) y dotar al equipo de una última bala por el objetivo al empatar a triunfos con los verdiblancos a falta de un encuentro.

Estos acabarían bajando al final en la cancha del Real Madrid con diez, uno menos que los nazaríes, a causa de la remontada blanca lograda en el último minuto. A su vez, el Covirán dio la talla ante un Joventut Badalona más pendiente de su primer cruce en el 'play off' (73-62) y celebró ante su afición su permanencia en la mejor liga de Europa.

Tampoco hubo margen de error al curso siguiente, con el Covirán visitando la capital aragonesa en el penúltimo compromiso de la ACB con el agua al cuello. Empatados a nueve victorias con Monbus Obradoiro y con una plaza de descenso aún en liza, los rojinegros no podían permitirse ningún paso en falso. No lo hicieron, pues sacaron el partido contra Zaragoza adelante por 77-84 para seguir vivos.

La jornada definitiva deparó una nueva fiesta en el Palacio con el triunfo sobre Dreamland Gran Canaria (74-67), que invalidó el 'paseo' de los gallegos en casa frente a la 'Penya'. El empate a once victorias benefició a los rojinegros, que se habrían precipitado a Primera FEB en caso de no ganar en la cancha zaragozana.

Descenso 'dulce'

El buen hacer ante el Zaragoza también tuvo que ver con el reingreso del Covirán a la liga pese a su descenso deportivo del pasado curso. El triunfo en el Príncipe Felipe por 88-95 aventajó en su casillero de victorias a los nazaríes (8) sobre el Leyma Coruña (7) a falta de cuatro jornadas para el desenlace, ambos en los puestos de peligro.

El cuadro de Pin consiguió la novena en la siguiente jornada frente a Breogán (91-82), elevando su diferencia a dos ante el nuevo tropiezo de los gallegos. Esta vez no hubo milagro, pues Bàsquet Girona, Força Lleida o Surne Bilbao se escaparon del alcance de los granadinos, penúltimos.

Sin embargo, superar al colista tuvo premio a posteriori, pues el no ascenso del Betis a la ACB por su mala situación económica llevó a la competición a ofrecer su plaza al Covirán, lo que dejó a Coruña como único descendido en 2025. Un golpe de suerte que se culminó tras un nuevo triunfo frente al Zaragoza, club con un triunfo más que los de Ramón Díaz en la actualidad y que marca la salvación antes de toda una 'final' por tal meta en pleno diciembre.