Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nazarí Hankins esconde la pelota desde el suelo ante rivales del Real Madrid. acb Photo / Fermín Rodríguez

Análisis

El Covirán Granada busca oxígeno ante su 'salvavidas' particular

Los rojinegros salieron a flote para encauzar sus salvaciones anteriores en la élite ante el Zaragoza, próximo rival en una 'final' por la permanencia

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

El Covirán Granada anda necesitado de oxígeno en su particular pugna por la permanencia un curso más en Liga Endesa. Alojados en lo más hondo ... de la tabla tras ocho jornadas, los rojinegros reciben este sábado en el Palacio de Deportes a Casademont Zaragoza, todo un 'salvavidas' con el que salir a flote teniendo en cuenta las últimas permanencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán Granada busca oxígeno ante su 'salvavidas' particular

El Covirán Granada busca oxígeno ante su &#039;salvavidas&#039; particular