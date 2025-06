El Covirán Granada anuncia la marcha de Amine Noua tras su despedida

Ángel Mengíbar Granada Martes, 3 de junio 2025, 12:16 Comenta Compartir

Amine Noua no continuará la próxima temporada en el Covirán Granada. Así lo confirmó la entidad rojinegra unos días después del desenlace de la Liga Endesa, ya sin opciones de permanencia. El anuncio de su salida llegó tras la despedida personal del jugador, que publicó un comunicado en sus redes sociales.

«Tras un año lleno de esfuerzo, pasión y compromiso, ha llegado el momento de despedirme. He dado todo lo que tenía, dentro y fuera de la pista, y aunque por desgracia no pudimos evitar el descenso, me siento orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber luchado junto a estos grandes compañeros», explicó Noua.

El ala-pívot dio las gracias «al cuerpo técnico, al club y, sobre todo, a la afición. Vuestro apoyo nunca falló, ni en los buenos ni en los malos momentos. Hicisteis que el Palacio se sintiera como casa. Estoy convencido de que este club volverá pronto a donde merece estar: la Liga Endesa. Os deseo toda la suerte del mundo», completó.

Noua finalizó la temporada con 33 encuentros disputados y una media de 16,1 puntos, 6,5 rebotes y 1,4 asistencias por partido, así como una valoración global de 17,2. Sus números lo erigen como el mejor jugador del Covirán dicho curso y le abren la puerta para continuar en la élite española a falta de resolver su próximo destino.

Temas

Fundación CB Granada