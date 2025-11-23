El Covirán entrenará sin los internacionales
Ramón Díaz propone pisar el acelerador para preparar con más tiempo la visita del Casademont Zaragoza
Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:03
El Covirán seguirá con los entrenamientos, que realiza en sesión única matinal, con normalidad. El paréntesis que ocurre en la Liga Endesa, con motivo de ... la primera ventana FIBA de clasificación para el próximo Mundial, no impedirá que la formación granadina prepare la cita contra el Casademont Zaragoza, que visitará el Palacio, en la reanudación de la competición doméstica.
Eso sí, Ramón Díaz no podrá contar con varios de los jugadores citados por sus selecciones, como son Lluís Costa, Elias Valtonen, Beqa Burjanadze y Travis Munnings. España jugará el jueves en Dinamarca y el domingo lo hará ante Georgia en Tenerife.
