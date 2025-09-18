El Covirán se desfonda con el San Pablo Burgos

Víctor M. Romero Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Covirán perdió (80-95) en su cuarto partido de la pretemporada, que le enfrentó al recién ascendido a la Liga Endesa San Pablo Burgos. Los granadinos fueron siempre a remolque en el marcador y suman así la segunda derrota de la preparación tras la sufrida con el Unicaja en la Copa de Andalucía, celebrada en Córdoba. En cambio, ganaron al Cartagena con facilidad y, seguramente, cedieron ante el UCAM Murcia aunque en ese test no se contabilizaron las canastas.

El cuarto ensayo se disputó a puerta cerrada, en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, a donde se desplazaron los granadinos con toda la plantilla a excepción del alero finlandés Elias Valtonen.

El San Pablo llevó siempre la iniciativa en el marcador, ante un Covirán que fue a remolque, aunque hizo la goma y las ventajas fueron muy cortas, máximas de siete puntos, tanto al descanso (38-45) como al final del tercer cuarto (60-67).

La formación que dirige Ramón Díaz se impuso en el primer parcial por 18-17, pero a partir de ahí cedió la iniciativa para 20-30, 30-32 y 36-40 antes del intermedio.

La igualdad se mantuvo en el segundo tiempo, con 42-47, aunque el Covirán se acercó sin llegar a ponerse por delante, al 49-52 y 66-69. Empero, a falta de cinco minutos, el Burgos dio un estirón para escaparse ya del todo, con 68-78, ese margen le permitió afrontar los instantes finales con la tranquilidad del triunfo. 71-90, a falta de dos minutos.

Al final se produjo la máxima distancia: 80-95, y dado el discurrir del choque, algo engañosa. El desfonde físico de los nazaríes tuvo la culpa.