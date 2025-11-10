El Covirán cumple la 'profecía' de Ramón Díaz

Que el Covirán Granada firmó este domingo su mejor partido del curso, con varios palmos por delante del siguiente, es algo que no escapa a ... nadie. No puede ser de otra forma para ganar a un rival con el potencial y el estado de forma del Valencia Basket. Y hay datos que así lo reflejan.

Quizá uno de lo principales sea haber alcanzado al fin el famoso 'maná' desde el triple. Durante toda la pretemporada, Ramón Díaz se hartó de cifrar en un 40% de efectividad desde el perímetro la clave que permitiría a los rojinegros ganar partidos. Y, a tenor de lo que ha sucedido hasta ahora en el curso, no le falta razón.

El Covirán superó dicho registro por primera vez en la temporada ante Valencia, al irse hasta tu sobresaliente 52% anotando 13 de sus 25 intentos triples.

Cabe reseñar que, anteriormente, la efectividad rojinegra en el triple siempre fue en aumento, pero sin llegar al objetivo marcado: 22% ante el Joventut (4/18), 24% en Manresa (6/25), 30% frente a Baskonia (7/23), 34% en Lleida (10/29) y 38% en Lugo (8/21).

Así pues, la 'profecía' de Díaz se cumplió. El reto ahora es lograr bordear la línea del 40% casi siempre. Parece una garantía.