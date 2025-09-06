El Covirán cubre la posible marcha de Matt Thomas con Jassel Pérez

Víctor M. Romero Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Los resultados son al final los que mandan. Ramón Díaz, el nuevo entrenador del Covirán lo tiene muy claro. Es consciente de que el trabajo bien hecho, tanto en la planificación de la plantilla y de la campaña, como la labor diaria en los entrenamientos y la preparación, no tendrán valor ni reconocimiento público si ese esfuerzo no se ve luego reflejado en los marcadores. Las victorias y las derrotas son las que dan y quitan razones.

En cualquier caso, el Covirán se puso manos a la obra desde el apartado técnico, con Ramón Díaz y Eloy Almazán, como director deportivo dedicado en exclusiva y no como ocurría con anterioridad con Pablo García, cuyo nombramiento fue más testimonial que otra cosa.

La plantilla negra confeccionada –de ese color es su vestimenta principal tras sustituir al rojiverde tradicional– parece equilibrada a primera vista y, sin profundizar en los análisis, hay hombres altos esta vez para la zona, jugadores más físicos y de músculo, así como expertos tiradores. La mayor duda radica en los manejadores de balón, pero Ramón Díaz confía ciegamente en el americano Micah Speight, del que espera que sea una 'revelación', en compañía de Jonathan Rousselle.

Cláusula blanda de salida

La contratación de Matt Thomas, el 'killer' venido de la NBA y curtido en la Euroliga, con paso por el Monbus Obradoiro como descubrimiento de José Luis Mateo y el Valencia, ha sorprendido gratamente, al ser un jugador de una calidad quizá no al alcance de la entidad granadina, al menos en condiciones naturales. Por lo visto hasta Real Madrid y Barça suspiraron por él.

El caso es que está en Granada, aunque como reconoce Ramón Díaz, la única manera de traerle fue a través de una cláusula de salida blanda en su contrato. En el momento que un equipo de Euroliga le reclame dejará al Covirán y puede ocurrir en diciembre, antes de que termine el plazo de inscripción de la competición continental, o incluso antes.

En cualquier caso, el Covirán recibirá una compensación económica, como ocurrió hace dos campañas con el traspaso de Joe Thomasson al Maccabi de Tel Aviv. Este beneficio, sea deportivo, mientras Thomas está en el cuadro nazarí, al ser un auténtico 'killer' en los lanzamientos, o económico, si aprovecha su fácil libertad para marcharse, ya de por sí es una grata gestión.

Y puede que Thomas valore su estancia en la ciudad de la Alhambra y el club. De hecho Amine Noua recibió hasta dos ofertas de Euroliga, sin concretarse los equipos, aunque se habló del Villeurbanne, quizás por ser equipo francés como el ala-pívot. Sin embargo, Noua prefirió continuar en la Liga Endesa y Granada.

Además de esta incorporación de lujo como es la del estadounidense, Ramón Díaz, por su control del mercado americano y los buenos contactos que ha desarrollado en casi una década por México, Estados Unidos y Canadá, se ha apuntado otro tanto con el fichaje que adelantó este medio –y anunció oficialmente la entidad nazarí recientemente– del dominicano Jassel Pérez, todo un genio que brilla ya en su selección muy alto, y al que compararon con Jean Montero y Andrés Feliz. Montero, incluso, llegó a declara en su etapa de formación que «Jassel es mejor que yo».

El Covirán le ha atado por dos temporadas y esto garantiza que haya un escolta de elevado nivel más en el fondo de armario del club afincado en el barrio del Zaidín, calidad y talento en la recámara para el momento en el que Thomas haga las maletas.

Pérez firmó por dos temporadas y, en la primera, será cedido al Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB, pero con la condición de que podría ser repescado en cualquier fase del campeonato. A Jassel se le quiere rodar y Díaz conoce ya a la perfección sus virtudes, dado que lo tuvo en el Capitanes de Ciudad de México en la G-League.