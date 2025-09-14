Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Perry, del Unicaja, se cuela entre la defensa de Rousselle (izquierda) y Zach Hankins. EFE

Baloncesto

El Covirán se lo cree pero necesita un paso al frente de Zach Hankins

El inicio de la preparación enseña un equipo con las ideas muy claras a través de un alto ritmo de juego

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:39

Con tres partidos ya en su mochila de la pretemporada, el Covirán Granada ha empezado a enseñar algunos de las que serán sus signos de ... distinción cuando la temporada oficial de la Liga Endesa arranque a partir del primer fin de semana de octubre. Como ya hizo ante UCAM Murcia y Caesa Cartagena, el equipo dirigido por Ramón Díaz no dudo en apostar por un alto de ritmo de juego en la Copa Andalucía celebrada este sábado en Córdoba ante un rival de tronío como el Unicaja. Y lo cierto es que las sensaciones que dejó el equipo rojinegro –más negro que rojo esta campaña– fueron bastante buenas, dando la cara hasta prácticamente el final frente a un equipo que ganó cuatro títulos el pasado curso y que viajará ahora a Singapur para defender su título de la Copa Intercontinental.

