Tomàs (izquierda) y Rousselle (derecha), el Covirán 'regresó' a la ACB más rápido de lo esperado para subir su presupuesto. José Miguel Baldomero
Planificación económica

El Covirán crece a los 4,5 millones de euros de presupuesto

Liga Endesa ·

El presidente Óscar Fernández-Arenas se siente orgulloso de competir en ACB y disponer de millón y medio en caja

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:07

El Covirán elevará muy poco su presupuesto para la próxima Liga Endesa, apenas unos 300.000 euros, cuando la subida de abonos se aproxima a ... un ingreso extra de 200.000. Por tanto, de 4.200.000 a 4.500.000. El presidente habría invertido medio millón de haber salido en Primera FEB del millón y medio de depósito en la ACB, pero en este caso no se tocará la fianza y habrá que depositar otro medio para completar el canon de dos millones en cuatro temporadas. El presidente Óscar Fernández-Arenas se siente orgulloso de haber competido durante tres campañas en la élite y haber ahorrado medio millón de euros.

