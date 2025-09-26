El Covirán crece y aguanta el tipo físico

Víctor M. Romero Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Covirán dio un paso al frente en su reciente amistoso contra el Dreamland Gran Canaria. Un quinto partido de pretemporada que sirvió para que los granadinos tengan motivos para soñar esta temporada en la tierra de la ACB.

De las cinco citas de pretemporada fue en la que la formación de Ramón Díaz mostró más recursos y calidad, con señales muy esperanzadoras. El conjunto promete a poco que sea capaz de estar durante más minutos, si es posible los 40, con una gran intensidad defensiva y gran inspiración en el tiro. Esto le ocurrió en la primera mitad frente al Gran Canaria, al que desarboló con 61 puntos y un parcial de 20-0 para obtener una renta de 25 puntos. En ese tiempo, los nazaríes lo bordaron en su juego, con Matt Thomas infalible, cien por cien en los lanzamientos y 18 puntos, los mismos que el montenegrino Jovan Kljajic, la sorpresa más grata hasta la fecha en la plantilla rojinegra.

En los ensayos anteriores, el Covirán no progresó tanto. Empezó con el UCAM Murcia, al que recibirá este domingo a las 12.30 horas en la presentación oficial del Palacio de los Deportes. Ese día bajó el ritmo tras el descanso según el propio entrenador.

Ramón Díaz vio mucho mejor a su equipo frente al Cartagena, aunque era un adversario menor, de Primera FEB, y bastante bien contra el poderoso Unicaja, aunque se vino abajo desde el punto de vista físico en los cuatro últimos minutos. La escena se repitió contra el San Pablo Burgos en Fuenlabrada. El tramo final se le hizo bola al Covirán y, fruto del cansancio, un partido igualado acabó en derrota por 15 puntos. Está claro que hay jugadores como Hankins, Bozic o Munnings que tienen que ponerse en forma y dar mucho más rendimiento. Aunque la preparación va en esa línea y el rodaje ofrece síntomas de progreso.

Contra el Gran Canaria el equipo de Díaz resistió el empuje rival, resistió la amenaza de ponerse a tres puntos, pero la renta era tan amplia que aguantó para imponerse por nueve tantos. Es la asignatura pendente, no ir de más a menos, del infinito al cero, sino ir de más a igual, mantener el listón alto del inicio de partido. Las salidas fueron todas interesantes con enormes puestas en escena.

Al preguntar a Ramón Díaz sobre sus sensaciones y el estado del equipo, tras cifrar en un 35% o 40% la forma real hace un par de semanas contra el Cartagena, apuntó que «no sabría decir exactamente el porcentaje, pero ya empezamos a ser el equipo que queremos ser. Yo creo que contra el Gran Canaria hemos hecho una excelente primera parte en todos los sentidos. Hemos sido capaces de jugar a un ritmo altísimo en ambos lados de la cancha, sacarlos a ellos de sus espacios, correr y jugar con ese volumen de tiros de tres con el que quiero jugar, y encima hemos estado acertados».

El técnico abundó en que «esa es una parte muy positiva, y hacia ese lado tenemos que intentar buscar el máximo de minutos posibles. Después, me quedo con un tercer cuarto, que es verdad que es difícil cuando vas ganando por 25 y con las sensaciones tan buenas, mantener ese nivel. Creo que ahí fallamos un par de tiros muy claros completamente solos, lo que le permitió correr a ellos, y entonces nos generamos un poco de ansiedad en ese momento».

De todas formas, puntualizó que «jugamos no con un gran acierto, pero sí supimos hacerlo en esos minutos finales con suficiencia para ganar el partido, a un equipo que a priori debería estar metido en los 'playoffs' de la Liga Endesa. Así que me voy con muy buenas sensaciones globales, con sensaciones de haber hecho cinco semanas óptimas. Todavía nos falta un pasito más que dar para buscar esa solidez que necesitamos, pero pienso que el equipo se está acercando cada vez más, realmente, al grupo que queremos ser».

Al plantearle al entrenador nazarí que el ritmo tan vivo y agresivo que practica el Covirán puede pasarle factura con las faltas, dado que es normal que esto ocurra pero puede condicionar a muchos jugadores y provocar salidas forzadas del parqué o hasta eliminaciones, como pasó con Elias Valtonen en este amistoso. Quizá el finlandés debe adaptarse al nuevo sistema, porque se cargó muy pronto y pudiera no estar tan acostumbrado. Además, de que acusó cierto cansancio, al no haber tenido vacaciones y acumular mucho tiempo en pista con el Eurobasket.

«Elias lleva entrenando con nosotros apenas tres días, y le falta todo ese ritmo, toda esa conjunción que llevamos de equipo, la que tienen los demás. A lo mejor se ha visto un poco sobrepasado en este partido, pero todos sabemos del talento y de la calidad de Elias. Va a ser un jugador clave en este equipo seguro, y en una semana o diez días veremos al Valtonen que tanto queremos, adaptado seguro al 200% a la forma de jugar que tenemos».