Despedida de Iván Aurrecoechea. Fundación CB Granada
Mercado ACB

El Covirán corta a Iván Aurrecoechea

Zach Hankins estaría negociando su fichaje por el Maccabi Tel Aviv

R. I.

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:58

Comenta

Iván Aurrecoechea y el Covirán Granada llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. De esta forma, el pívot, ... que firmó por la entidad nazarí en junio de 2024, abandona la disciplina rojinegra tras haber disputado 27 partidos repartidos en una temporada y media. El club quiso agradecer a Aurrecoechea su trabajo a lo largo de este camino recorrido juntos y desearle la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.

