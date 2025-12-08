El Covirán corta a Iván Aurrecoechea
Zach Hankins estaría negociando su fichaje por el Maccabi Tel Aviv
R. I.
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:58
Iván Aurrecoechea y el Covirán Granada llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. De esta forma, el pívot, ... que firmó por la entidad nazarí en junio de 2024, abandona la disciplina rojinegra tras haber disputado 27 partidos repartidos en una temporada y media. El club quiso agradecer a Aurrecoechea su trabajo a lo largo de este camino recorrido juntos y desearle la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.
Por otro lado, el periodista especializado Chema de Lucas avanzó la negociación de Zach Hankins con el Maccabi Tel Aviv. El pívot ya jugó en Israel, en el Hapoel Jerusalem en concreto, entre 2022 y 2024.
