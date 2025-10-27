Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Covirán sabe de la importancia de ganar el próximo partido en Lugo. Pol Puertas
Necesitado

El Covirán se conjura para estrenar el casillero de victorias en el Pazo de Lugo

Afronta como colista dos salidas consecutivas ante rivales directos, mientras el calendario en casa seguirá siendo muy duro

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43

Comenta

El mal inicio de temporada del Covirán Granada, que acumula cuatro derrotas en otros tantos encuentros en la Liga Endesa, no es ni mucho menos ... un escenario desconocido para el conjunto rojinegro que, eso sí, nunca antes alcanzó estas alturas de competición como colista. En su primer curso en la elite, el equipo de Pablo Pin sumó tres rápidos triunfos –en Fuenlabrada y Murcia a domicilio y ante el Surne Bilbao en casa–. En el segundo, marchaba 'en blanco' como ahora, pero con el mismo balance que el Zunder Palencia, cuyo peor 'basket average' le situaba en el farolillo rojo. Y hace un año, una solitaria pero contundente victoria en Girona (52-82) permitía al Covirán ser decimocuarto en la tabla.

