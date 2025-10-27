El Covirán se conjura para estrenar el casillero de victorias en el Pazo de Lugo
Afronta como colista dos salidas consecutivas ante rivales directos, mientras el calendario en casa seguirá siendo muy duro
Granada
Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43
El mal inicio de temporada del Covirán Granada, que acumula cuatro derrotas en otros tantos encuentros en la Liga Endesa, no es ni mucho menos ... un escenario desconocido para el conjunto rojinegro que, eso sí, nunca antes alcanzó estas alturas de competición como colista. En su primer curso en la elite, el equipo de Pablo Pin sumó tres rápidos triunfos –en Fuenlabrada y Murcia a domicilio y ante el Surne Bilbao en casa–. En el segundo, marchaba 'en blanco' como ahora, pero con el mismo balance que el Zunder Palencia, cuyo peor 'basket average' le situaba en el farolillo rojo. Y hace un año, una solitaria pero contundente victoria en Girona (52-82) permitía al Covirán ser decimocuarto en la tabla.
Calendario duro
Ahora, el equipo granadino llega pues a la quinta jornada en el último puesto de la Liga Endesa, sufriendo un calendario poco propicio que comienza con rivales de enjundia en casa, con Joventut, Baskonia, Valencia Basket y Real Madrid, ahí es nada, como primeros visitantes del Palacio de los Deportes. De ahí que en el seno del vestuario rojinegro se sea muy consciente de la importancia que tiene sacar alguna victoria a domicilio más pronto que tarde, especialmente considerando que las dos siguientes son a Lugo y Girona, dos rivales directísimos de las huestes de Ramón Díaz. Como dato curioso, el curso pasado ambas salidas llegaron también en los albores del curso, zanjándose con contundentes triunfos del equipo dirigido entonces por Pablo Pin.
Por el momento, de puertas para adentro, y pese a la ausencia de victorias, el estado anímico general de la mayor parte del grupo es bueno, especialmente el de aquellos jugadores con más minutos, que forman el armazón principal con el que cuenta Díaz en cada encuentro. Entre ellos, el más 'tocado' es Zach Hankins, consciente de que esta rindiendo muy por debajo del nivel esperado y que necesita el equipo, pero al que el cuerpo técnico confía en recuperar para ser una pieza importante en la rotación y formar una buena pareja de '5' junto a un Babatunde Olumuyiwa que sí está dando un gran nivel. El otro gran objetivo sería recuperar para la causa a un Travis Munnings que de momento rinde lejos de lo deseado. En ello se afana el equipo antes de un duelo ya bastante relevante.
Club y agentes de Speight buscan solución para el base
La llegada de Lluís Costa al Covirán Granada ha terminado de dejar sin apenas opciones de volver a jugar a un Micah Speight decepcionante en su paso por Granada y al que club y agentes tratan de encontrar la mejor salida posible de cara a obtener un beneficio para ambas partes. El de Oklahoma tiene un gran cartel en la Primera FEB, donde el Obradoiro se ha interesado por sus servicios y es uno de los posibles destinos del menudo base estadounidense, pero de momento no se ha encontrado una solución satisfactoria para todas las partes. El Covirán, que espera solventar cuanto antes el asunto Speight, sigue activo en el mercado por si pudiera surgir alguna opción interesante. Pero necesita dejar salir antes de volver a entrar.
