El Coviran confirma a Eloy Almazán como nuevo director deportivo

Eloy Almazán se ha convertido en nuevo director deportivo del Coviran Granada. El exjugador profesional de baloncesto, que pasó dos temporadas en el club rojinegro y fue clave tanto en el ascenso a LEB Oro como en el debut en la categoría, regresa ahora a la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas para ejercer una labor que hasta ahora había recaído en Pablo Pin.

El nuevo director deportivo del Coviran Granada, que ha jugado las últimas seis temporadas en las filas del CB La Zubia de Tercera FEB, debutó en liga EBA en 2002 en las filas del Unicaja y ha desarrollado una dilatada carrera de 23 campañas en categorías FEB. De esta forma, el granadino pondrá toda su experiencia al servicio del club.

El exjugador se dedicará al 100% a la dirección deportiva, por lo que deja a un lado la labor que ejercía en la inmobiliaria CEMAC desde que dejó el baloncesto profesional en 2019. Eloy Almazán se une a un organigrama en el que continúa también Pablo García como adjunto a la presidencia.

Eloy Almazán, de 41 años, conoce la idiosincrasia del club desde su creación. Además, el nazarí fue capitán del Coviran Granada durante dos temporadas que marcaron la historia del equipo, ya que sirvieron para conseguir la segunda copa de LEB Plata, ascender a LEB Oro y realizar un meritorio debut en la categoría con una espectacular campaña en un bloque repleto de jugadores nacionales.

Con la incorporación de Eloy Almazán el Coviran Granada da un paso más en el profesionalismo de la entidad y completa un organigrama compuesto por profesionales totalmente cualificados que entienden este proyecto como propio. El nuevo director deportivo del conjunto rojinegro cumple a la perfección con el perfil que demandaba el club.

Declaraciones del presidente del Coviran Granada, Óscar Fernández-Arenas: «La llegada de Eloy Almazán es una alegría. Tras estudiar muchos perfiles, creo que el de Eloy es el que más se asemeja a lo que siempre hemos buscado: una persona de la casa que tenga hambre e ilusión, algo que me ha demostrado durante estos días que llevamos hablando. Viene a un puesto en el que siempre hemos tenido a Pablo, que ya realizó esa labor con un éxito rotundo. Eloy viene a sumar toda su experiencia a lo largo de su larga trayectoria como jugador».

Declaraciones del nuevo director deportivo del Coviran Granada, Eloy Almazán: «Me pilló por sorpresa, pero me voy a dedicar y voy a dar el 100% a la dirección deportiva. Yo nunca he desconectado del baloncesto, sigo todas las ligas y estoy al tanto de todo lo que ocurre alrededor. Estoy muy ilusionado, contento y con muchas ganas. Conozco la casa y conozco el club, por lo que la adaptación va a ser súper rápida, es como si nunca me hubiese ido».