El Covirán confía en toparse con un Barcelona cansado por Europa

Víctor M. Romero Sábado, 12 de abril 2025, 23:42

El Covirán se fija dar la sorpresa que esta temporada tarda tanto en llegar. Es posible que superar al Joventut no entrara tanto en los ... planes de la formación que dirige Pablo Pin, pero se echaron de menos aquellas sorpresas que se rozaron frente al Real Madrid, Baskonia y UCAM Murcia, ante los subcampeones en los dos encuentros. El caso es que el conjunto nazarí quiere aprovechar el cansancio acumulado por el Barça, que ha estado centrado durante toda la semana en la última jornada de la fase regular de la Euroliga y en su posición de cara a las eliminatorias. Apenas tiene 48 horas de descanso, aunque jugó en el Palau y no se trata de un viaje incómodo a Granada, al no haber salido de España.

Joan Peñarroya se ha acostumbrado a perder efectivos por lesión, incluso a tener que jugar con el joven base Raúl Villar, por las bajas de Laprovittola primero, y Núñez, después, para dar así descanso a un entonado Tomas Satoransky, al que ayuda mucho en la subida del balón Kevin Punter, algo así como lo que tuvo que hacer Pablo Pin con Sam Griffin, cuando no dispuso nada más que de Jonathan Rousselle como base natural, por las ausencias de Sergi García y Agustín Ubal. Ahora el uruguayo podrá volver y disponer de sus primeros minutos desde que se lesionara en una rodilla en Málaga frente al Unicaja. «Para mí se trata de una final, si perdemos aquí ya la cosa se complica mucho, muchísimo. Si ganamos al Barcelona tendremos después varios partidos en casa que podemos sacar, también la salida a Coruña, y aquí al Manresa, Breogán, citas claves, por lo que, obviamente, no perdemos la esperanza, pero tenemos que empezar por este domingo», comenta 'Agus'. Al charrúa se le plantea que faltó esta campaña dar la gran campanada con un grande, mientras que el Girona, por ejemplo, batió al Unicaja, Barcelona, y Baskonia, y que esas inesperadas victorias le alejaron del Covirán. «Girona se anotó partidos que no estaban en los planes, siempre pasa que un equipo pequeño le gana a otro más fuerte, y este año eso pasó mucho. El Breogán también ganó partidos muy importantes, por eso tenemos que dar la campanada con el Barcelona, ganarle como sea, porque si perdemos ya nuestras posibilidades de permanencia bajarán mucho. Haber superado a un grande antes nos habría dado otra confianza. El Girona afronta la situación de mejor forma por ello. Nosotros siempre competimos, llegamos al final con opciones contra los equipos poderosos, frente al Real Madrid cedimos en los tres últimos tres minutos». Interrogado Ubal sobre los puntos flacos que puede tener el Barcelona y por su duelo con un base con centímetros, como él, caso de Tomas Satoransky, apunta que «debilidades tienen pocas, ellos ahora están con muchas bajas, por lo que poseen poca rotación, ponen en la pista solo a diez jugadores, además de que se marchó Sarr. Así que están algo tocados en el juego exterior. A pesar de ello, se trata de enormes jugadores, de un gran nivel y talento, que están acostumbrados a jugar partidos de Euroliga, encuentros difíciles, de mucho nivel, pero nosotros debemos aprovechar que tengan ausencias y desgaste, para emplearnos con mucha energía, y también una máxima rotación, para tratar de gastarlos, así como procurar que Punter no entre en el partido. Creo que las claves son esas, que sus anotadores tampoco se sientan bien ni cómodos, por lo que nos centramos en realizar un gran trabajo defensivo, a todos los exteriores del Barça».

