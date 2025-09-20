El Covirán conecta con su afición

El Covirán quiso acercarse a su afición y que los seguidores granadinos pudieran distinguir ya a la nueva plantilla, que se presentará de forma oficial ... en el Palacio de los Deportes el próximo día 28, frente al UCAM Murcia, a partir de las 12/30 horas y en horario matinal para no coincidir con la Supercopa ACB, el primer título en juego y cuyo torneo precede el fin de semana anterior a la apertura de la Liga Endesa, en la que los nazaríes debutarán en casa contra el Joventut de Badalona, regreso de Ricky Rubio a la pista en la que debutara como profesional con 14 años y la misma camiseta de la Penya.

El próximo martes será la fiesta de presentación de la competición en la ACB, a la que asistirá el pívot Iván Aurrecoechea junto al entrenador Ramón Díaz y directivos comandados por el presidente Óscar Fernández-Arenas.

Cerca de un millar de aficionados disfrutaron de la jornada de puertas abiertas, para ver en acción a los trece jugadores de la plantilla, que probaron sistemas tácticos en compañía del público.

Dos horas, de 11.30 a 13.30, dieron para mucho. Por ejemplo, para aprender ataques para entenderse y compenetrarse mejor, además de imprimir ritmo y ensayar el balance defensivo.

De rojo practicaron cinco contra cero Speight, Durán, Tomàs, Kljajic, Bozic y Aurrecoechea, con uno de los exteriores saliéndose al ser seis. De blanco, Rousselle, Thomas, Valtonen, Munnings, Burjanadze y Babatunde, otros seis jugadores con un descarte también alternativo.

No participó el techo del equipo Zach Hankins, que realizó estiramientos y ejercicios en una camilla cerca de la pista, por unas molestias físicas tras el último test contra el San Pablo Burgos en Fuenlabrada. El estadounidense no tiene nada importante y debería estar en el quinto amistoso de la pretemporada, que será el jueves 25 frente al Dreamland Gran Canaria, a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes. Su baja fue por precaución y porque al center titular habrá que mimarlo.

Asimismo, se le vio bastante motivado a Elías Valtonen en su retorno a la preparación y tras su excelente papel con Finlandia en el Eurobasket.

Ramón Díaz, junto al resto de su cuerpo técnico, detuvo el juego para dar instrucciones y corregir detalles en los ataques sin defensores rivales. En especial en la última hora, al tiempo que se observó la puntería en el tiro de Matt Thomas.

A falta de media hora, los más jóvenes se empezaron a impacientar y moverse mucho por el Palacio, dado que hubo cantera y chavales de otros equipos y colegios, como el Virgen del Carmen, en las gradas.

Algún adulto pidió un partidillo, aunque no contabilizaran canastas ni corriera el reloj. Pero la plantilla ya jugó en el pabellón Fernando Martín el jueves, para gozar el viernes de un merecido descanso. No hubo al final cinco contra cinco, pero sí muchos aplausos recíprocos y conexión entre el equipo y su afición, una iniciativa satisfactoria para todos.