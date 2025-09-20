Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrenamiento a puertas abiertas en el Palacio.

Entrenamiento a puertas abiertas en el Palacio. JM Baldomero
Baloncesto

El Covirán conecta con su afición

Los seguidores se familiarizan con la nueva plantilla en un entrenamiento con público

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:06

El Covirán quiso acercarse a su afición y que los seguidores granadinos pudieran distinguir ya a la nueva plantilla, que se presentará de forma oficial ... en el Palacio de los Deportes el próximo día 28, frente al UCAM Murcia, a partir de las 12/30 horas y en horario matinal para no coincidir con la Supercopa ACB, el primer título en juego y cuyo torneo precede el fin de semana anterior a la apertura de la Liga Endesa, en la que los nazaríes debutarán en casa contra el Joventut de Badalona, regreso de Ricky Rubio a la pista en la que debutara como profesional con 14 años y la misma camiseta de la Penya.

ideal El Covirán conecta con su afición