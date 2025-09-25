Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pívot estadounidense Zach Hankins sonríe al volver a los entrenamientos con normalidad. Ariel C. Rojas
Ensayo a puerta cerrada

El Covirán, al completo por primera vez

Los granadinos disputan el quinto amistoso de la pretemporada frente al Dreamland Gran Canaria en el Palacio y sin público

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:19

El Covirán afronta este jueves, desde las 20 horas, su quinto partido de la pretemporada, con la intención de profundizar en el rodaje y acercarse ... más a la forma deseada por su nuevo entrenador Ramón Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  2. 2 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  3. 3 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  5. 5

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  6. 6 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  7. 7

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  8. 8 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  9. 9

    «Ser el primero de etnia gitana en llegar a la Bolsa es abrir la puerta»
  10. 10 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán, al completo por primera vez

El Covirán, al completo por primera vez