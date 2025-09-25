El Covirán, al completo por primera vez

El Covirán afronta este jueves, desde las 20 horas, su quinto partido de la pretemporada, con la intención de profundizar en el rodaje y acercarse ... más a la forma deseada por su nuevo entrenador Ramón Díaz.

El técnico granadino podrá disponer por primera vez al completo de su plantilla, compuesta por trece jugadores en lo que respecta al primer equipo, dado que el escolta internacional dominicano Jassel Pérez estará cedido durante la primera campaña al Cantabria, de Primera FEB, sin que se descarte la recuperación del exterior, si es necesario por bajas o lesiones, durante el ejercicio que comenzará el 5 de octubre, domingo, a las 12.30 horas, con la visita del Joventut de Badalona al Palacio de los Deportes, en la primera jornada de la Liga Endesa y que significará también el regreso de Ricky Rubio a la pista que le vio debutar como profesional con 14 años.

Hankins, disponible

Ramón Díaz pudo recuperar al 'center' estadounidense Zach Hankins para la cita de este jueves, la penúltima de la preparación dado que el equipo cerrará el periplo veraniego con la presentación oficial ante sus aficionados, el domingo, a partir de las 12.00 horas, contra el UCAM Murcia en el pabellón del Zaidín.

Hankins sufrió una torcedura de tobillo, en el izquierdo en concreto, en una entrada a canasta durante el entrenamiento del pasado sábado, en el que el club invitó a sus seguidores a conocer de cerca a los jugadores de la remozada plantilla nazarí, que sólo conserva a cuatro miembros del anterior conjunto que comandó Pablo Pin. El pívot tuvo un esguince ligero, aunque prefirió, tanto él como los cuerpos médico y técnico, retirarlo de la sesión de puertas abiertas por precaución y tratarlo con hielo. No obstante, desde el primer momento se detectó que no tenía gravedad el contratiempo.

De hecho, este miércoles entrenaron todos los jugadores. En total son trece, por lo que Díaz tendrá que hacer convocatorias y un descarte en cada jornada liguera, siempre que no haya bajas. Como bases figuran Micah Speigth, que no ocupa plaza de extracomunitrario, y Jonathan Rousselle, al que podría echarle una mano para subir el balón el escolta montenegrino Jovan Kljajic, un 'dos' que comparte sitio con el tirador estadounidense Matt Thomas y Edu Durán, otro especialista de triple.

Para la posición de 'tres' se suma el finlandés Elias Valtonen tras su gran papel en el Eurobasket, donde fue cuarto y rozó el podio, para compartir cancha con el bahameño Travis Munnings y el capitán Pere Tomàs.

En el 'cuatro', el croata Kuka Bozic ya cuenta con la ayuda del georgiano Beqa Burjanadze mientras que para el 'cinco' las opciones pasan por Hankins, Babatunde Olumuyiwa e Iván Aurrecoechea, que llega eufórico de Madrid tras asistir a la presentación de la liga de este pasado martes en la sede de Endesa.

Albicy, optimista

Como representante en la puesta en escena de la ACB del Dreamland Gran Canaria, estuvo presente el base francés Andrew Albicy. «Será una temporada muy interesante para nosotros. Una campaña nueva, además porque estamos aprendiendo mucho de otra competición FIBA, distinta. Las reglas también son diferentes porque los jugadores son diferentes. Sabemos cómo son los árbitros de la FIBA, pero es un proceso de adaptación. Somos un equipo inteligente, así que creo que lo disfrutaremos. Tenemos un gran reto por delante y creo que el equipo está preparado para ello», argumentó el jugador nacido en Sévres.

A pesar de ser la puesta de largo de la máxima competición nacional, Albicy prosiguió refiriéndose a la Basketball Champions League, en la que debutará el Gran Canaria, que renunció de forma reciente a la Euroliga por falta de presupuesto. «Es diferente a la EuroCup, a la que nos habituamos, donde puedes perder uno o dos partidos y no cambia nada. Es una mentalidad diferente, diría yo. Sobre todo cuando compites en la ACB y la BCL».

«Tendremos que ir partido a partido. La competición de la BCL no es fácil. También tenemos que considerar los viajes y los encuentros de la ACB. Iremos avanzando poco a poco, pero tenemos confianza», dijo el base galo.

El Dreamland Gran Canaria parte con el objetivo de clasificarse para la disputa de la próxima edición de la Copa del Rey en Valencia y, también, de estar presente en el 'playoff' por el título, una meta que el francés tiene claro que «es lo mínimo a lo que debe de aspirar el equipo».

«Este año estrenamos nueva competición, siempre estuvimos en la Eurocup, pero ahora intentaremos llegar a la Final Four de la Basketball Champions League (BCL). Sé que será difícil, pero es uno de los objetivos del club», matizó el director de orquesta.

Braian Angola, recuperado

El capitán amarillo, de 35 años y 1,78 metros de altura, y que cumplirá su sexto curso en Las Palmas, por lo que se convierte en el gran veterano y guía del vestuario, recordó que «Braian Angola –escolta colombiano– estuvo lesionado durante dos semanas, así que volverá en el último partido de la pretemporada que tenemos en Granada, para tener a todo el equipo junto. Ya veremos, pero ahora mismo entrenamos bien y tenemos buena química. Los nuevos siempre preguntan cómo mejorar en la cancha. Así que el último partido contra el Tenerife fue un buen ejemplo. Vamos por el buen camino para tener un buen rendimiento en la Liga Endesa».

El Gran Canaria, por tanto, también estará completo en el ensayo de este jueves a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes.