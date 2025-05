«El Covirán compite al límite aunque algunos finales no se le hayan dado bien»

Jose Manuel Puertas Granada Viernes, 2 de mayo 2025, 20:28 Comenta Compartir

Llega la recta final del curso y en Gran Canaria quieren completar una campaña notable jugando por el título. Por ello, Nico Brussino no quiere relajación alguna ante el Covirán.

–¿Cómo afrontan la recta final? Aspiran incluso a ser sextos, pero tienen que amarrar el 'playoff' porque Baskonia y UCAM aprietan por detrás.

–Sí, claro. En estas últimas fechas que faltan todos se juegan. Nosotros estamos jugándonos eso, y si ganamos seguiremos ahí, pero si perdemos nos acechan. Pero bueno, sabemos que si hacemos nuestro trabajo bien tenemos muchas posibilidades de seguir en puestos de 'playoff'.

–Les quedan tres partidos con rivales de arriba y otros tres, como el del Covirán, de abajo. ¿Esos son cruciales?

–Sí, pero a veces son los más difíciles, porque uno puede confiarse y salir más relajado... y luego cuando estás jugando todos quieren ganar. Así que más allá de la posición en la que estén, serán partidos difíciles. Supuestamente hay menos motivación porque lo que hay en juego es menos importante, pero si nosotros queremos hacer cosas importantes, tenemos que afrontar cada partido como una final.

–¿Quizá le pasó eso a Manresa contra el Covirán? ¿Se vio muy superior y le sorprendieron?

–Sí, es que es eso, aquí todo el mundo compite hasta el final. El Covirán es un equipo que compite hasta el final, aunque alguno finales no se le hayan dado bien. Y ese, más jugando en casa, lucharon hasta el final y se llevaron la victoria. Así van a ser todos los partidos que quedan de ahora en adelante.

–Hablando del 'Granca', la temporada es muy buena: final de Eurocup y semifinales de Copa. Pero han de jugar 'playoff' o quedará un regusto raro, ¿no?

–Desde luego. Nuestro objetivo era llegar lo más lejos posible en Eurocup, y jugamos la final. También la semifinal de la Copa, y lo hicimos. Ahora, el equipo y el club se merecen estar en el 'playoff', es una plantilla que cada año mejora y tenemos que luchar por estar en el 'playoff' sí o sí, así que ahora estamos bien... Quedan seis partidos y veremos qué tal se nos da.

–¿Cómo notan jugar ahora un partido a la semana, especialmente ustedes que se pegan esas palizas enormes al viajar?

–Cambia mucho, porque viajamos una vez cada quince días y antes eran tres o cuatro al mes. Te da más tiempo para descansar, prepararte físicamente y afrontar cada partido... pero también la semana se hace extensa y puedes relajarte un poco, que es algo que no es bueno. Pero tenemos que seguir motivados porque queda poca temporada y con mucho en juego. Hay que mantener la motivación.

–¿Cómo ha sido para usted añadir al equipo dos anotadores exteriores como Homesley o Thomasson?

–Bien. El equipo está muy bien y hay muchos jugadores que pueden anotar. No dependemos de dos o tres como otras temporadas, este año tenemos muchas amenazas, con Shurna o Tobey, Albicy que también ha subido mucho su anotación. Este año en anotación estamos muy bien. Y en lo personal, hay días que tiras más y días que tiras menos. Eso hay que aceptarlo.

–En la recta final hay muchos rumores de futuro también. ¿Cómo ve el suyo?

–Tengo opción a un año más aquí, pero no pienso en eso. Falta poco y no quiero ocupar la cabeza en nada que no sea lo que queda de temporada, pero estoy muy bien aquí, me tratan bien y trato de dar lo mejor de mí. Lo otro, ya se verá, no pienso en ello.

–¿Qué le parece el Covirán?

–Como le decía, es un equipo que compite y con talento. No es fácil jugar en su situación, pero luchan hasta el final y, si les dejas jugar, tienen muchos puntos.

–¿Les hace más peligrosos ir un poco desesperados?

–Sí, porque a veces si te quitas el miedo y te liberas, te quitas la presión y estás más cómodo. Pero creo que el partido dependerá de nosotros, de si les dejamos su momento para que se agranden.

