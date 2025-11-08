El Covirán, a 'cocinar' al Valencia a fuego lento

Ramón Díaz quiere que su equipo se comporte como el Valencia pero este domingo necesita ser el 'anti Valencia', para intentar gozar de opciones de ... dar la sorpresa y batir al líder invicto de la Liga Endesa.

Los granadinos no han ganado todavía y son últimos en la ACB, mientras los valencianos comandan la tabla con pleno de triunfos en las cinco jornadas disputadas.

El dilema está en medirse a una potente escuadra de Euroliga, con balance de 5/4 junto al Real Madrid y Barça en el torneo continental por excelencia, con la paradoja de querer emularle y parecerse, pero necesitar hacer todo lo contrario en la pista para plantearle resistencia.

El entrenador granadino habló de imitar el gran ataque 'che', de correr y encestar en contras y rápidas transiciones, en la búsqueda de canastas fáciles y la anotación a través de cortas posesiones, de muy pocos segundos, sin que el enemigo pueda reagruparse en pista trasera y situarse con orden, y a ello añadir una alta puntuación con el tiro exterior, pero la fórmula para ganar a la formación de Pedro Martínez se la enseñó el Zalgiris en Kaunas.

Los lituanos, que comparten la cabeza europea contra pronóstico junto al Hapoel de Tel Aviv, un oponente cuya riña trascendió más allá del parqué, y el Estrella Roja, tuvieron éxito al llevarles a la trampa del baloncesto posicional. Así, con el juego más lento posible, el estático no permite sentirse tan cómodo al cuadro taronja.

Además, el Zalgiris dominó el rebote, con muchas segundas posesiones gracias a las capturas ofensivas, y tuvo un gran acierto en el lanzamiento desde el perímetro.

Lluís Costa será clave para ejercer de Francisco, el base MVP del mes en las filas del club de Arvydas Sabonis en la Euroliga, artífice del desliz valenciano.

Menos velocidad

Por tanto, nada de velocidad esta vez. Hay que intentar ser el Valencia pero siendo en este caso lo contrario, valga la contradicción, porque la urgencia de la victoria así lo pide. Mucha defensa y aplazar un estilo implantado, deseado por Díaz desde el verano, esa identidad o filosofía de juego que el Covirán debe adoptar para ser más sólido, asumir roles y funciones, conectarse y compenetrarse mejor y saber a qué se juega, en qué dirección va, con el máximo aprovechamiento de los recursos reales.

Ramón Díaz por eso fijó el foco en tratar de evitar que «ellos jueguen cómodos». El técnico nazarí está convencido de que «el Valencia Basket es el equipo más en forma de la Liga Endesa y de Europa, está claro que será un partido complicado para nosotros». El reto del preparador es no permitirles «correr a campo abierto» porque, cuando lo hacen, «es un equipo muy difícil de parar».

De ahí que la consigna sea emplearse a fondo en defensa «para frenarles y que no usen tanta velocidad, romper el ritmo del partido y que no sea vertiginoso».

Ramón Díaz también estimó que hay otras facetas importantes que inclinarán la balanza hacia un lado u otro, como «reducir una mala selección de tiro y las pérdidas de balón».

El triunfo de la Fonteta

El Covirán ya sabe lo que es ganar al Valencia Basket en la Liga Endesa, que acaba de perder tras seis éxitos consecutivos entre los campeonatos doméstico y europeo. Lo consiguió hace dos temporadas y, encima, lo hizo en el feudo valenciano. Aquel triunfo en la añorada Fonteta resultó clave para la permanencia.

La formación rojinegra, entonces dirigida por Pablo Pin, se impuso además con la notable baja de Lluís Costa, pero aprovechó que el conjunto valenciano, bajo el mando de Alex Mumbrú, se presentó a la cita agotado por la sobrecarga de jornadas maratonianas en las dos competiciones, la de casa y Europa. Aquel 75-81 fue el único éxito granadino en los seis enfrentamientos entre ellos en la máxima categoría.

El Valencia elevó su potencial con Darius Thompson, Neal Sako, Kameron Taylor, Omari Moore, Isaac Noguerás, Yankuba Sima y Braxton Key.

Al mando continúa Jean Montero (16'5 puntos y 22 de valoración), con Taylor (11 puntos por partido), Moore (7'2, De Larrea (8'2) y Costello (8), como principales bazas. Badio, Puerto, López-Aróstegui, Pradilla y Reuvers completan el bloque, con el adiós de Chris Jones, Jovic, Ojeleye, Sestina, Happ y Brimah.