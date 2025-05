El Covirán cierra el viernes su ciclo en la ACB

El Covirán, al haber descendido de forma matemática a la Primera FEB en el Movistar Arena, tras perder con el Real Madrid, ya no tendrá ... una cita transcendente en la última jornada de la Liga Endesa. El Girona Básquet le saca dos triunfos y no puede alcanzarle, además de que tampoco el Leyma Coruña, también la distancia es de dos triunfos, puede arrebatarle la penúltima plaza. De ahí que la visita del Morabanc Andorra al Palacio de los Deportes, que estaba prevista para las 21 horas, la haya adelantado la Asociación de Clubes de Baloncesto, a las 18:30 del próximo viernes, en un trámite que servirá de colofón a un ciclo de tres temporadas del club granadino en la máxima categoría.

La ACB ha anunciado los horarios de la última jornada, la 34, de la liga regular, partidos que se jugarán entre el jueves 29 de mayo y el viernes 30 de mayo. El primer día se disputará únicamente un encuentro y será el que enfrente al Básquet Girona y al Hiopos Lleida en Fontajau. Este choque, de celebración para los primeros al confirmar su permanencia en la Liga Endesa, se iniciará a las 20:30 horas.

El Covirán está sumido en una gran tristeza, aunque tiene que volver a los entrenamientos para afrontar la última cita ante su público con la máxima responsabilidad, como ha hecho durante toda la campaña, aunque no le hayan acompañado los resultados. Duele en exceso el recuerdo de partidos que estaban prácticamente ganados, los dos frente al UCAM Murcia, en especial el del Hiopos Lleida en casa, así como las visitas del Baskonia y Real Madrid. En total, casi diez partidos que se escaparon por diferencia inferior a los diez puntos y de ellos, siete, con margen de uno a cinco puntos.

La última cita era muy complicada, al tratarse del Real Madrid el rival, actual campeón de la competición doméstica y dada su plantilla de enorme calidad. Los blancos ya tenían asegurada la primera plaza, pero cumplieron con su obligación, algo que señaló su entrenador Chus Mateo en la posterior conferencia de prensa, donde mandó un mensaje de ánimo al club y la afición granadina, al destacar el esfuerzo realizado y que «hace dos temporadas, el calendario también quiso que nosotros estuviéramos de por medio en su futuro, entonces ganamos al RealBetis y eso les ayudó a mantenerse, ahora ha tocado de esta forma».

El Real Madrid aprovechó una salida de excesiva presión y nervios en los granadinos, desacertados en los lanzamientos, por lo que abrió un hueco próximo a los diez puntos con un dominio absoluto en la zona, renta que ya mantuvo durante todo el encuentro, y a pesar de que el Covirán dio la talla en los tres siguientes cuartos con mucha igualdad en el juego y el marcador.

Pablo Pin prefirió centrarse en la valoración del choque y en la próxima cita contra el Morabanc Andorra, en la que aclaró que «no nos dejaremos llevar en absoluto, iremos al doscientos por ciento de nuevo», aunque al técnico no le quedó más remedio que referirse al «momento tan duro que vivimos todos, sobre todo porque se trata de un club joven, de trece años, donde somos los mismos desde el principio y que hasta la fecha no habíamos tenido ningún descenso y sí cuatro ascensos. Hemos sumado la décimo tercera temporada de la historia del club, y lo hacemos con orgullo, porque hemos sido capaces de jugar tres campañas seguidas en la Liga Endesa, la mejor de Europa y quizá la segunda mejor del mundo. Por tanto, la trayectoria ha sido muy buena y nos quedamos con la idea de que esto de ahora forma parte del crecimiento del club y de los jugadores, de la entidad misma».

Pin aclaró que «nuestra manera de trabajar no va a cambiar y continuaremos con el proyecto con la misma ilusión», al tiempo que prefiere «concentrarnos» en la siguiente cita, «porque ya habrá tiempo de analizar la campaña, estamos tristes y la situación es jodida, pero ahora es mejor no decir cosas ni buenas ni malas, me centro en ir con la máxima tensión ante el Andorra».