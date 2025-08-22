Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piña del Covirán tras el primer entrenamiento en el Palacio de los Deportes. Ariel C. Rojas
El Covirán cierra una plantilla competitiva en su verano más complejo

Matt Thomas aporta el necesario plus de amenaza exterior a un plantel que también ha buscado dar un salto en su capacidad de intimidación

Jose Manuel Puertas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:18

Con seis semanas aún por delante hasta estrenar la Liga Endesa ante el Joventut, el Covirán Granada ya cuenta finalmente con una plantilla totalmente cerrada ... para su cuarta aventura en la máxima categoría nacional. La incorporación de Matt Thomas pone el broche a un plantel que precisamente carecía de un anotador exterior de primer nivel –mucho más con la apuesta de Ramón Díaz de usar el tiro de tres como gran arma–, motivo por el que en los despachos se ha trabajado con cautela hasta encontrar la que, consideran, será la pieza idónea para completar el equipo. Junto a Thomas, el otro tirador puro del equipo es otro recién llegado, el veterano escolta Edu Durán. Gran amenaza en el triple, pero del que sorprendería que tuviera un peso muy importante en la rotación.

