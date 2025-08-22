El Covirán cierra definitivamente el fichaje de Thomas

El Covirán Granada ya respira tranquilo, tras cerrar definitivamente su plantilla de cara al próximo curso. Esto es así después de que, en la madrugada ... del jueves al viernes en hora español, el escolta Matt Thomas firmara definitivamente su contrato con el club rojinegro, al que llegará con una responsabilidad muy importante en los esquemas ofensivos del nuevo técnico, Ramón Díaz.

El club espera al tirador de Illinois en la ciudad como muy tarde a principios de la semana que viene, de forma que pueda incorporarse cuanto antes a una pretemporada en la que el resto de sus compañeros ya trabajan desde el pasado jueves.

Con la llegada de Thomas, el Covirán tiene ocupadas las dos fichas posibles de extracomunitarios –el otro es el pívot Zach Hankins– y aumenta su plantilla hasta los 13 jugadores, lo que obligará a realizar convocatorias en cada jornada, si no hay lesionados. El equipo rojinegro nunca había vivido este hecho desde el inicio del curso.