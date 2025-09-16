Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrenamiento del Covirán esta pretemporada. Ariel C. Rojas

El Coviran celebra un entrenamiento a puertas abiertas

Tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 11:30 horas en el Palacio de Deportes

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

El Coviran Granada organizará el próximo sábado un entrenamiento a puertas abiertas en el Palacio de Deportes. Los aficionados podrán presenciar la sesión dirigida por Ramón Díaz desde las 11:30 hasta las 13:30 horas. Los seguidores rojinegros podrán ver de esta forma por primera en el recinto del Zaidín al equipo dirigido por el entrenador granadino.

Los nazaríes, que afrontan la cuarta temporada de forma consecutiva en la Liga Endesa y tienen 9 jugadores nuevos con respecto al curso pasado, contarán con la plantilla al completo tras el aterrizaje de Elias Valtonen hoy en la ciudad de la Alhambra después de su gran actuación en el mejor Eurobasket de la historia de Finlandia.

El Coviran Granada se ejercitará el sábado con normalidad en el Palacio de Deportes tras la jornada de descanso de la que disfrutará el viernes después del encuentro que disputará en Fuenlabrada el jueves ante el San Pablo Burgos. Los jugadores rojinegros dedicarán el final del entrenamiento a los aficionados que acudan a presenciar la sesión.

