El Covirán aún busca el objetivo de ser una gran amenaza desde el perímetro

Jose Manuel Puertas Jueves, 23 de octubre 2025, 00:26 Comenta Compartir

La llegada de Ramón Díaz al banquillo del Covirán Granada trajo consigo una idea clara en el discurso del técnico: el anhelo de que su equipo aspirara a convertirse en una gran amenaza desde el triple, con un gran volumen de lanzamientos desde más allá de los 6'75 metros y, lógicamente, con un alto porcentaje de acierto. Díaz cifró incluso en un 40% de acierto en el triple la 'llave' que podría acercar al equipo a acumular triunfos en la competitiva Liga Endesa.

Sin embargo, dicho objetivo está aún lejos de lograrse. Tras tres jornadas, el rojinegro es el equipo de toda la competición que menos lanzamientos de tres puntos ha anotado (17, un promedio de 5'67 por partido) e, incluso, que menos ha intentado (66, a 22 por choque).

Una buena muestra de que al Covirán le está costando por el momento Dios y ayuda imponer su ritmo en los partidos y conseguir jugar a lo que él propone y no a lo que los rivales le permiten. En cuanto al porcentaje de acierto, el de los rojinegros es el decimosexto de la competición, con un 25'55%, solo por delante del 23'31% del San Pablo Burgos y el 23'22% del Bàsquet Girona, único conjunto, junto al granadino, que de momento no sabe lo que es ganar en lo que va de Liga.

Dichos números reflejan claramente la incomodidad ofensiva que de momento está teniendo el Covirán, y de ahí que el club esté en el mercado a la caza y captura de un refuerzo exterior que aumente su capacidad de generar puntos, si bien es probable que, antes de que este llegue, tenga que producirse alguna salida, pues el presupuesto es limitado, según informan fuentes del club. Eso sí, cuanto menos, el Covirán muestra una mejora paulatina en su efectividad desde el triple: 22% en el estreno ante el Joventut, 24% en la segunda fecha en Manresa, y 30% el pasado domingo ante el Baskonia. El maná del 40% sigue lejano, pero el avance parece progresivo cuando menos.

Fríos arranques

Mientras, otro de los puntos de mejora para los de Díaz es la frialdad con la que están entrando a los partidos... y volviendo a ellos tras el descanso. Un hecho que está suponiendo una considerable hipoteca para las huestes de Díaz y que, por ejemplo, provocó encajar un parcial de 12-0 al inicio del duelo en Manresa que acabó resultando determinante, pues el Covirán nunca llegó ni siquiera a igualarlo.

Y es que el equipo granadino está siendo, en los cuartos impares, el segundo equipo que más puntos recibe de toda la competición. Concretamente, encaja una media de 24 puntos en el primero, mejorando solo los 26 que recibe el Baskonia. En el tercero, el dato sube hasta 24'67 tantos, sacando pecho solamente ante los 26'33 del Dreamland Gran Canaria.

Es más, efectivamente, los inicios de partido están siendo especialmente crueles con el Covirán, que cuenta con el peor dato de la competición: los pierde por una media de 8'67 tantos, la peor de toda la Liga Endesa. Los de Díaz empezaron cediendo por 14-22 ante el Joventut, 20-11 en Manresa y 22-30 frente al Baskonia.

Demasiada hipoteca para un equipo que, de momento, no ha conseguido encontrar el ritmo alto de juego al que quiere llegar, y con el que desventajas de ese calibre podrían paliarse, si no con mayor facilidad, sí al menos que con algo más de probabilidad.

Los indicados son solo algunos de los datos en los que, a buen seguro, el cuerpo técnico y la plantilla trabajan ya para mejorar de cara a los próximos duelos del Covirán, ambos a domicilio y ante teóricos rivales directos como el Hiopos Lleida (sábado, 18 horas, Barris Nord) y el Río Breogán. Los datos dan pistas a corregir en la cancha, que es donde vale.