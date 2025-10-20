Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz (i) y Jonathan Rousselle (2), pensativos ante el Baskonia. J. M. Baldomero
Mal inicio

El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo

La falta de generación exterior está siendo la principal tara de los de Ramón Díaz en el arranque liguero

Jose Manuel Puertas

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:46

Comenta

Tres jornadas ligueras le han bastado al Covirán Granada para asumir la que se ha desvelado como la gran carencia en la plantilla rojinegra: la ... falta de generación exterior en ataque. El rendimiento de Micah Speight está siendo a todas luces insuficiente para un equipo que solo tienen un creador puro más en el perímetro, en la figura de Jonathan Rousselle. La apuesta por un tirador de primer nivel como Matt Thomas, y no por un 'combo' con capacidad de uno contra uno, como era el plan inicial de Ramón Díaz, dejó a Rousselle y Speight como los únicos generadores exteriores puros del equipo, con la ayuda que pudieran aportar el citado Thomas o Jovan Kljajic, ninguno un gran especialista en dicho aspecto del juego, crucial hoy en día dado lo importante que es encontrar espacios en las defensas rivales, con las zonas habitualmente colapsadas por físicos dominantes de gran tamaño.

