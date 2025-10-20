El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo

Tres jornadas ligueras le han bastado al Covirán Granada para asumir la que se ha desvelado como la gran carencia en la plantilla rojinegra: la ... falta de generación exterior en ataque. El rendimiento de Micah Speight está siendo a todas luces insuficiente para un equipo que solo tienen un creador puro más en el perímetro, en la figura de Jonathan Rousselle. La apuesta por un tirador de primer nivel como Matt Thomas, y no por un 'combo' con capacidad de uno contra uno, como era el plan inicial de Ramón Díaz, dejó a Rousselle y Speight como los únicos generadores exteriores puros del equipo, con la ayuda que pudieran aportar el citado Thomas o Jovan Kljajic, ninguno un gran especialista en dicho aspecto del juego, crucial hoy en día dado lo importante que es encontrar espacios en las defensas rivales, con las zonas habitualmente colapsadas por físicos dominantes de gran tamaño.

Pero lo cierto y verdad es que, por el momento, a Speight le está viniendo muy grande el salto a la Liga Endesa, pareciéndose en poco o nada al eléctrico base dominante que ha demostrado ser en sus pasos por diferentes equipos de la Primera FEB. Ello está 'sobreexplotando' a Rousselle,quien llegó con la lengua fuera al epílogo del duelo ante el Baskonia y con cuatro faltas desde el minuto 35, pese a que Díaz prefirió no sentarlo, en una evidente muestra de poca confianza en las posibilidades de Speight.

En el seno interno del Covirán no se es ajeno a un problema que está hipotecando el juego del equipo rojinegro, y es por ello que el club está oteando activamente el mercado a la caza y captura de un refuerzo que aumente de forma considerable su generación exterior. Eso sí, la entidad granadina se topa con un problema ya conocido en cursos previos: el presupuesto es limitado y la capacidad para aumentar la masa salarial de la plantilla, muy escasa. Por ello, lo más probable es que, antes de que llegue un nuevo integrante al plantel, tenga que producirse alguna salida que genere algo de margen presupuestario. Así, no parece sencillo que ninguna operación se cierre inminentemente.