El Covirán agota sus opciones de salvación en el Príncipe Felipe

El Covirán se enfrenta al Casademont Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe con la certeza de que su permanencia en la máxima categoría pende de un hilo. Los granadinos tienen que ganarlo todo, no les queda otra. La victoria (97-106) de este sábado del Girona Básquet en la pista del Morabanc Andorra hace que, si los hombres de Pablo Pin pierden con el Casademont, su descenso a Primera FEB sea matemático. El conjunto de Marc Gasol suma once victorias y, para darle alcance, no puede ganar más y que el Covirán gane los cuatro encuentros que le quedan.

Al Leyma Coruña le ocurre lo mismo, si cae en Miribilla con el Bilbao bajará también este mismo domingo.

Que el pabellón Príncipe Felipe se le dé bien a la formación nazarí a Pablo Pin no le dice nada. Allí ganó justo en este mismo tramo de la temporada, en una victoria vital para eludir el descenso, por lo que los maños sirvieron para levantar el ánimo. «Las maldiciones contra los equipos que jugamos no me las creo y las bendiciones, tampoco. Nosotros tenemos que pensar en el Zaragoza de este año, que es nuestro próximo rival, hacer un buen partido e ir periodo a periodo e intentar sacar la victoria».

El Casademont es el cuarto equipo con más puntos a favor por partido (88,9) de la Liga Endesa, y también le favorecen otros datos estadísticos, al aparecer como el quinto máximo reboteador, con 35,8 capturas por encuentro, donde destaca a la hora de lograr segundas opciones en ataque. De hecho marcha el segundo de la competición en los ofensivos, con 12,6 de media. Ahí no acaban sus virtudes, porque ocupa la quinta plaza en asistencias y es el segundo en recuperaciones, aunque, por contra, también es el segundo que más pelotas regala.

El entrenador, que mantiene la duda de Gian Clavell aunque Bamforth seguirá fuera de la convocatoria como, seguramente, Sam Griffin, al que el castigo le dura bastante tiempo, pretende «que nos centremos en nosotros mismos, en hacer nosotros las cosas bien. No fijarnos en los demás, porque entonces se pierde un poco el foco en hacer nuestro partido, el que nos interesa e ir a dar el máximo».

Pin considera que «los demás hacen también su trabajo lógicamente y no podemos esperar nada de nadie».

De la sorpresa del Coruña sobre el Barcelona, comentó que «el Leyma, de las siete victorias que posee, una es contra el Barça y otra frente al Madrid, eso le da el mérito que tiene. El Barcelona tuvo un calendario apretado con la Euroliga, con solo 48 horas de por medio tras el quinto partido ante el Mónaco, entiendo que aprovecharon esa circunstancia. Quedan cuatro jornadas, estamos concentrados para rendir a tope frente al Zaragoza. Tampoco estamos pendientes del Girona y no significa una presión mayor que ellos jueguen antes y puedan ganar».

Ante los nazaríes, será el primer partido de Rodrigo San Miguel en el Príncipe Felipe como primer entrenador. Una situación sobre la que el maño aún no ha pensado mucho esta semana, pero que ha reconocido que será «un día bonito y especial». «Estoy centrado en que los chicos entiendan las variaciones o cambios que estamos intentando introducir», añadía.

Al tiempo, y sobre el choque contra un Covirán que apura sus últimas opciones de salvación y que llegará a la capital del Turia a luchar a muerte debido a la urgencia, Rodrigo San Miguel indicó que será necesario mostrarse «sólidos», así como «no ponernos nerviosos si nos atascamos en algún momento, para superar las fases de desacierto que puedan producirse durante el encuentro».

El técnico tiene la única baja del base italiano Marco Spissu. Y aclara que en su estreno «fueron buenas las sensaciones. Sentí que las cosas salían con naturalidad y que no forzaba nada».