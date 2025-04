El Covirán agota su crédito frente al emergente Baxi Manresa

El Covirán tratará de competir al máximo y con el orgullo y le vergüenza torera como montera en el tramo final de la Liga Endesa. ... Le quedan seis finales que casi no lo son por el tropiezo que significó no dar el zarpazo en el Coliseum frente al Leyma Coruña.

Las posibilidades de permanencia se antojan remotas y, en los cálculos más optimistas, la única opción para no evitar el descenso a la Primera FEB pasaría por ganar cuatro o cinco de los seis últimos encuentros. Incluso así, dependería de los resultados del Girona Bàsquet y Morabanc Andorra.

La misión no es que sea inviable ni imposible, pero el pronóstico está muy en contra de un equipo como el nazarí que ha dejado escapar diez partidos por una diferencia inferior a los diez puntos, y seis de ellos, de cinco, en finales apretados que nunca favorecieron a los hombres que comanda Pablo Pin desde el banquillo. Así lo reflejó este medio en un informe que el propio Pablo Pin aludió en algún análisis.

En principio, el entrenador granadino espera que sus jugadores no se dejen llevar en lo malo por la actual situación, la de colistas, alejados de los rivales directos, y que recuperen el nivel defensivo y el tono que ofrecieron tanto frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes como en la salida a La Laguna contra el Tenerife.

El caso es que el primer rival del purgatorio obligado que resta es el Baxi Manresa, un conjunto que se ha convertido en la principal revelación de la Liga Endesa, al plantarse entre los mejores con un presupuesto de 2,7 millones de euros, lo que sirve de ejemplo para explicar que una localidad pequeña en población, que ni siquiera es capital de provincia en España, es capaz de lograr el éxito deportivo con menos recursos y escaso dinero.

Además, el Manresa se ha repuesto casi con magia al proyecto de Pedro Martínez, con mucha valentía y también acierto en las incorporaciones de jugadores, como Derrick Alston júnior, que está recordando con plenitud las buenas tardes que su padre ofreció en El Congost.

Así, los manresanos están a dos victorias de clasificarse para los 'playoffs' por el título, acabar entre los ocho destacados como en la primera vuelta, lo que les sirvió para ir de nuevo a la Copa del Rey, terminar entre los ocho elegidos de la liga regular y asegurarse la plaza para la próxima BCL, una Basket Champions League en la que también realizaron un buen papel en la presente edición, al alcanzar los cuartos, donde fueron eliminados en una reñida ronda con La Laguna Tenerife, el otro club que produce sana envidia por ser espejo en el que mirarse tras el buen trabajo de sus gestores. Por tanto, el Baxi Manresa vendrá a tope a Granada, con la caldera encendida y a la máxima temperatura para aproximarse a su objetivo.

Ayuda para Rousselle

La semana deparó la agradable noticia de la vuelta del base Sergi García, con serios problemas físicos durante mes y medio, a la preparación, por lo que se espera que pueda ayudar a Jonathan Rousselle en la dirección en pista. También el capitán y alero Pere Tomàs regresó tras la baja por molestias en el pie.

Rousselle aceptó la batuta y Pin valora que se trate de «un profesional increíble». «Por eso Jonathan tiene la carrera que tiene, ha estado en muchos sitios y, en todos, preguntas, y siempre te hablan bien de él, y eso no es por casualidad. Primero porque es muy buen profesional, segundo porque, a nivel personal, es un gran tío. Jonathan tuvo que asumir este año más galones de los que, no de los que le corresponden, o de los que él pueda asumir y representar, dado que ha sido el base titular siempre en muchísimos lugares, sino por la carga ya con la veteranía, para asumir muchos minutos, demasiado peso y responsabilidad, y jamás se ha quitado, o la ha eludido, juegue mejor o peor, toma las mejores decisiones y no se le puede reprochar nada. Todo lo contrario, es un jugador de los que dejan huella», abundó Pin.