El Covirán se agarra a Lluís Costa como 'revulsivo' en Barris Nord

El Covirán afronta el cuarto partido de la Liga Endesa con una dosis de moral tras la incorporación del base Lluís Costa, que se ganó ... en Granada el apodo del 'mago' tras conseguir el ascenso a la máxima categoría y dos permanencia consecutivas con los granadinos, ahí puso talento desde su chistera. Un jugador muy querido por la afición nazarí y que porta galones, dada su enorme implicación. Tras algo más de una temporada en Tenerife regresa con la ilusión de volver a la pista y tener más presencia en la competición.

Ramón Díaz contará ya con Costa en Barris Nord, que tendrá que ayudar a Jonathan Rousselle en la dirección en pista. Ya fueron pareja de bases hace dos cursos en la ACB.

Micah Speight se quedó en Granada, al igual que Pere Tomàs, que fueron los dos descartados por el entrenador granadino. Al 'uno' norteamericano se le busca equipo, a la espera de una oferta y así aliviar gastos.

Ramón Díaz dispone de los otros doce hombres y «puede jugar cualquiera, todos deben estar dispuestos a ayudar», anticipó. «Iván (Aurrecoechea) y Travis (Munnings) no lo hicieron ante el Baskonia pero lo harán en cualquier momento», agregó.

El Covirán empezó la competición con tres derrotas en tres jornadas, pero Díaz dejó claro que la «presión es nula, cero». Apuntó que el equipo «está motivado y preparado para ganar, mejoró ante el Baskonia, trabaja con mucho ánimo y transmite buenas sensaciones en los entrenamientos». El técnico entiende que debe haber máxima concentración en la salida al parqué, porque el Hiopos Lleida sale con mucha fuerza e impone un ritmo muy vivo, dinámico e intenso».

De su plantilla destacó en especial a James Batemon, que fichó por los ilerdenses iniciado el ejercicio anterior, y el nigeriano Caleb Agada, otro escolta que genera mucho juego.

«Espero y quiero ganar pero no me preocupa estar con tres derrotas, incluso si nos ponemos con 0-5 en contra tampoco pasa nada», respondió sobre el arranque de la campaña anterior del Covirán. «Estoy convencido de que, si somos pacientes y seguimos trabajando como hasta ahora, la victoria va a llegar. Lo que no podemos es permitirnos el lujo de no ser competitivos, que es lo que nos pasó en Manresa».

Ramón Díaz abundó más sobre el Hiopos Lleida, en cuanto que «es un equipo que juega con un nivel de contacto muy alto, es muy físico, pero esto pasa en todos los partidos de la Liga Endesa, lo que nos obligará a un esfuerzo límite, permanente, hay que ser intensos. Ellos, en su cancha, posee un nivel de agresividad defensiva muy alto y desde ahí construyen, para deternerse en esas referencias claras del ataque. Además, todos los jugadores cuentan con roles muy asumidos, por lo que es un equipo que sabe a lo que juega y aprovecha muy bien sus recursos, entre ellos se entienden bien y por eso quizá vayan un paso por delante, gracias al buen trabajo realizado durante el año pasado».

Las primeras impresiones del protagonista de la semana, Lluis Costa, aluden a que el Covirán «tiene un buen equipo, de lo contrario no hubiera venido, ja, ja», aunque advirtió que «la plantilla es prácticamente nueva, por lo que tiene que adaptar muchas piezas». Y añadió que «el comienzo no trajo victorias, pero en esta liga todo cambia muy rápido y hay que mantener siempre la cabeza muy fría. El calendario que viene es muy importante al cruzarnos con Lleida y Breogán seguidos, que se entiende que son rivales directos, pero pase lo que pase no creo que en la jornada diez esté todo ni muchos menos decidido, hay que tomarlo con tranquilidad».

Óscar Fernández-Arenas quiso asistir a la presentación de Lluís Costa, con quien se lleva fenomenal. El presidente del club nazarí intentó frenar las exigencias y expectativas que se han creado entre los aficionados sobre Lluís Costa, cuya alta se recibió con regocijo y como una bomba en las redes sociales y los foros de seguidores.

«No podemos darle el título de salvador ya, tenemos que tener en cuenta que en el Tenerife no ha jugado mucho y necesitará tiempo para obtener ritmo, tiene que acomodarse a la nueva situación y necesita jugar partidos y competir, no podemos presionarle ni que dé el mismo rendimiento que ya tuvo aquí nada más aterrizar, hay que ser realistas y no pedir o esperar cosas inhumanas».

Como una final

Lluís Costa volverá a vestir la camiseta nazarí en el pabellón de Barris Nord. Sobre su estreno frente al aguerrido Hiopos Lleida, el base barcelonés apuntó que será un partido «súper complicado en una pista muy caliente». Costa valoró del adversario, en especial, las incorporaciones de John Shurna y Caleb Agada, como refuerzos destacados del nuevo Hiopos.

«No podemos obsesionarnos con que es una final porque estamos en la jornada cuatro, pero tenemos que tomarlo como si lo fuera», sentenció durante su presentación del pasado jueves.

El pabellón ilerdense será uan olla a presión y mucho más tras la última visita al Palau Blaugrana. El equipo que dirige Gerard Encuentra dejó huella con una victoria histórica sobre el Barça, la primera para la entidad, y que todavía late en la memoria de la afición.

El Hiopos ha tenido un inicio muy prometedor, que reafirma su identidad como equipo competitivo, que lucha, corre, pelea cada balón como si fuera el último, y siempre pone garra. También lo hizo contra el Valencia Basket a pesar de la derrota. El pabellón de Barris Nord volverá a ser ese fortín para los locales, un infierno para adversarios y árbitros, con un público que transmite mucha energía.