El Covirán afronta la misión casi imposible de batir al Valencia

El Covirán busca la victoria frente al supersónico Valencia en un ejercicio que forma parte de la heroica. Será casi un milagro, tanto ganar en ... el Palacio de los Deportes al rival taronja, como lograr la permanencia y dar continuidad al proyecto granadino en una cuarta campaña consecutiva en la élite.

Al entrenador nazarí, Pablo Pin, se le planteó si el actual curso le recuerda al primero, el del estreno en la Liga Endesa, cuando se salvó el equipo después de estar a tres victorias de ello y en las tres últimas jornadas, para sumar los tres choques y alcanzar al Real Betis, a lo que el entrenador del Covirán fue tajante. «No es lo mismo, porque en esa temporada sufrimos varias lesiones juntas, pero en un ciclo donde nos enfrentamos a los equipos de arriba, mientras que esta vez nos llegaron todas al mismo tiempo cuando teníamos contrarios como el UCAM Murcia, Lleida y Bilbao, que podíamos haber ganado y que no hemos sumado ninguno».

Pin, a pesar de todo, no arroja la toalla. Cuenta para el tramo final de diez encuentros con dos nuevos jugadores exteriores, como son el americano Sam Griffin, que se estrenará en casa, y el italiano Riccardo Visconti, que procede de la Virtus Bolonia y hará su debut en la liga española. En cambio, tiene la gran duda de un mermado Sergi García y los descartes de Bamforth, Ubal y Pere Tomàs.

«Hay que intentar hacer un buen partido y, si tenemos alguna opción, lógicamente creo que la tendremos, procurar aprovecharla. Obviamente, un equipo como el Valencia, que jugó el martes y el viernes por noche, en Bulgaria, quieras que no posee una carga física y también mental. Esto puede ocasionar algún bajón o bache, no sé cómo serán capaces ellos de gestionarlo. Pero, bueno, creo que son jugadores que están acostumbrados a muchos encuentros, son equipos que suelen vivir estas dinámicas de actividad tan intensa».

A la cuestión de que si Pin siente imposible salir airosos en este partido y qué donde puede estar el secreto para parar su elevada anotación y capacidad ofensiva, el técnico rojinegro matizó que «pienso que es muy importante pararles durante los primeros segundos. El Valencia es un equipo que juega a una velocidad altísima, que genera muchísimas posesiones y rebote ofensivo. Entonces, sobre todo los primeros segundos, serán claves y es donde nos tenemos que concentrar muchísimo». Pin abundó en que «vamos a intentar evitar esas situaciones de campo a campo, abierto, de los pívots corriendo, de penetración, pase y triple, para obligarles a que tengan que jugar un poco más despacio. Y luego se trata igualmente de nosotros, de nuestro nivel de intensidad, de intentar ser consistentes, que es lo más difícil cuando tienes a tantos jugadores nuevos. Es cierto que estamos un poco como en pretemporada, así se trata de construir de nuevo, que la gente se vaya adaptando, que coja los mecanismos, y creo que una de las cosas que teníamos muy buenas era que podíamos jugar mejor o peor, pero estábamos en los partidos siempre metidos de lleno».

Tiros libres

El Covirán aparece en las estadísticas como el equipo más desfavorecido a la hora de lanzar tiros libres y recibir faltas. «Se refleja la diferencia entre los tiros libres a favor y en contra, hay un número muy alto de tiros libres para los adversarios, vamos a decir que el Covirán es el más perjudicado, yo no voy a entrar ahora a hablar del arbitraje, creo que es algo visible, es algo que no solo lo estamos viendo nosotros, sino que también gente de fuera de Granada, gente de la propia Liga, gente que está en el negocio y en los conceptos técnicos, que lo ve y así nos lo ha transmitido. Se trata de un aspecto que aparcamos ya, y lo importante es que vamos a seguir peleando hasta el final».

A Pin le sorprendió que el fútbol programara un partido de la Primera femenina, entre el Granada y el Barça, a la misma hora, cuando la visita del Valencia se conoce la fecha desde hace meses. «No lo sabía, me parece un error. No sé de quien, pero no me parece lo mejor para la ciudad. Yo creo que el deporte, sobre todo aquí en Granada, que somos una ciudad que nos gusta mucho el deporte en general y no solo el baloncesto, debe ser coherente. Aquí te encuentras personas que les gusta el baloncesto, el baloncesto y el fútbol al mismo tiempo. Supongo que en la Liga de fútbol no están preocupados de cuándo es el partido de ACB, y no sé si la ACB se preocupa de cuándo es el partido de fútbol, ni la competencia ni la responsabilidad, pero no me parece positiva la coincidencia, lo ideal sería que los granadinos pudieran disfrutar de sus equipos, de todos, en las categorías que estén».

En relación con el ambiente tan tenso que se vive en las redes sociales y la realidad, o el pesimismo por las últimas derrotas, Pin comentó que, al igual que apuntaron Rousselle y Ubal, existe la esperanza y la tranquilidad de que la liga no está terminada.

«Lo negativo no es algo que me encuentre y la gente me transmita. Noto el mensaje que señala que, cuando teníamos el equipo completo, competíamos bien, que éramos sólidos, situados fuera del descenso, y que nos agarramos a lo positivo. Me he encontrado con aficionados con la empatía de ponerse en nuestra piel, que me dicen: oye, qué duro tiene que ser para vosotros la situación que estáis viviendo, que de repente, en dos semanas, se caigan cinco jugadores o cuatro titulares. Si hay gente que no tiene esa empatía para ponerse en la piel del otro, tampoco me importa. Dice más de esa persona que de nosotros. Tenemos que seguir concentrándonos y pensamos en todos los que nos apoyan, pase lo que pase. La afición no es tonta, ve la situación, o es que llevamos 25 jornadas y una victoria, que tenemos un súper equipo y no ganamos nunca, que el equipo no es competitivo, esa no es la realidad, cada uno tiene su opinión y yo la respeto. Tampoco hago caso al que me dice que soy el mejor de la Liga, formamos un grupo honesto y trabajador, la situación es difícil pero nos entregaremos al máximo».