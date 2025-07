El Covirán acelera en el fichaje del bahameño Travis Munnings

El Covirán Granada sigue acelerando en la configuración de su plantilla para la próxima temporada, y se encuentra muy cerca de cerrar el fichaje del ... alero bahameño Travis Munnings. Con 30 años de edad y 1'98 metros de altura, es internacional con la selección de su país y disputó la pasada temporada en el Flexicar Fuenlabrada, con el que participó en 33 partidos, alcanzando medias de 8'8 puntos y 4'2 rebotes, con un porcentaje de acierto del 44'7% en el tiro de tres, una de sus principales fortalezas.

Dada la nacionalidad bahameña de Munnings, no ocupa plaza de extracomunitario, pues puede acogerse a los Acuerdos de Cotonú, por los que los ciudadanos de determinados países africanos y caribeños tienen los mismos derechos laborales que los de la Unión Europea. Se trata de un jugador cuyo perfil encaja en el alto nivel de intensidad y amenaza exterior que Ramón Díaz ha expresado que quiere desplegar sobre la cancha su equipo, al ser un físico que puede marcar diferencias, especialmente en la Primera FEB. Nacido en Freeport, una de las ciudades más importantes de su país, el nuevo jugador rojinegro se formó en la NCAA estadounidense, concretamente en la Universidad de Louisiana-Monroe, en la que pasó cuatro temporadas entre 2015 y 2019. Tras ello, su carrera se ha desarrollado en diferentes países europeos, comenzando por la segunda división francesa (Union La Rochelle), antes de pasar al Oliveirense portugués en el curso 20/21. Su buen hacer en el país luso le llevó a firmar con el Benfica, con el que participó además en la FIBA Europe Cup. Luego, regresó a Francia, donde defendió los colores del Boulazac (22/23) y el Pau Orthez (23/24), ambos en la segunda categoría. Finalmente, debutó en España con el Flexicar Fuenlabrada, siendo una pieza importante para el equipo de Toni Ten, y yendo de menos a más con la temporada. Sin ir más lejos, su mejor partido fue en la jornada 32, cuando, ante el poderoso Monbus Obradoiro, firmó 22 puntos 4 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperaciones y 5 faltas recibidas para 33 créditos de valoración. Sin embargo, una inoportuna lesión en la boca le hizo ser una sensible baja para los fuenlabreños en la 'Final Four' definitiva, en la que el equipo madrileño vio cómo el ascenso se le escapaba de las manos en la prórroga ante el Real Betis.

Tras el buen nivel mostrado en el sur de Madrid, Munnings ha sido pretendido por varios equipos de la Primera FEB, entre ellos el citado Obradoiro, e incluso algún equipo de la Liga Endesa ha preguntado por su situación en las últimas semanas. Internacional con la selección de su país, se enfrentó a España en el torneo preolímpico de 2024, celebrado en Valencia como paso previo a los Juegos Olímpicos de París. En él, Munnings fue el tercer caribeño con más minutos (29'8 por partido), solo por detrás de los NBA DeAndre Ayton y Buddy Hield, con promedios de 7'3 puntos y 4'8 rebotes. Bahamas se quedó a las puertas de su primera experiencia olímpica, pues fue superada en la final por la selección dirigida por Sergio Scariolo, que selló así su billete para la capital francesa. Ahora, su próximo paso bien podría llevarle a Granada, donde el Covirán está muy próximo a cerrar su incorporación.