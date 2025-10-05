Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A por el triunfo, los jugadores del Covirán unen sus manos con la misión de ganar al Joventut tras el último entrenamiento. Ariel C. Rojas
La hora de la verdad

El Covirán abre la Liga Endesa contra un rival al que suele ganar

Ramón Díaz debuta en el banquillo granadino con un equipo muy renovado ante un Joventut que repesca a Ricky Rubio

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:37

Comenta

El Covirán inicia la temporada oficial frente al Joventut. Ramón Díaz se estrena en el banquillo granadino en un partido matinal que abre la Liga ... Endesa. Para la primera cita de la competición cuenta con todos sus jugadores, incluido el base Micah Speight, que arrastró alguna molestia física leve, por lo que el técnico tendrá que hacer un descarte, posiblemente el capitán Pere Tomàs a tenor de las últimas citas de la pretemporada. Granada es un sitio que no se le da bien al Joventut. Son tres derrotas seguidas en la pista del Zaidín las sufridas por la Penya, la última tras un fallo garrafal de Ante Tomic bajo aro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán abre la Liga Endesa contra un rival al que suele ganar

El Covirán abre la Liga Endesa contra un rival al que suele ganar