El Covirán abre la Liga Endesa contra un rival al que suele ganar

El Covirán inicia la temporada oficial frente al Joventut. Ramón Díaz se estrena en el banquillo granadino en un partido matinal que abre la Liga ... Endesa. Para la primera cita de la competición cuenta con todos sus jugadores, incluido el base Micah Speight, que arrastró alguna molestia física leve, por lo que el técnico tendrá que hacer un descarte, posiblemente el capitán Pere Tomàs a tenor de las últimas citas de la pretemporada. Granada es un sitio que no se le da bien al Joventut. Son tres derrotas seguidas en la pista del Zaidín las sufridas por la Penya, la última tras un fallo garrafal de Ante Tomic bajo aro.

Dani Miret, el entrenador badalonés, alerta de los peligros del Palacio. «El Granada ha hecho un equipo con jugadores de mucho talento. Su líder es Matt Thomas, que está en un momento muy dulce. Ha tenido un gran impacto esta pretemporada, no sólo anotando, sino también en el juego del equipo. Lo han hecho muy bien. Si no entendemos que fuera de casa, en la ACB, debes dar siempre el 100%, nos costará mucho. Lo vimos en su partido contra el Gran Canaria, es un equipo con mucha experiencia y competitivo, les llegaron a sacar 25 puntos de diferencia. Debemos salir bien al partido», dijo el técnico, que solo tiene la baja de Michael Ruzic.

Ramón Díaz admite que «habrá muchas situaciones de 'pick and roll' en las manos de Tomic, y muchas situaciones que Cameron Hunt va a generar y va a intentar atacar. Para mí, el factor clave de la victoria, será el rebote. Si somos capaces de dominarlo y controlar el ofensivo del Joventut, a partir de ahí, podemos construir nuestro juego y tendremos muchas posibilidades de ganar».

El técnico nazarí abunda en que «el balance defensivo y la defensa del tiro de tres son los puntos débiles del rival. Sabemos que es uno de los equipos que ha dejado anotar más tiros de tres y con porcentajes más altos, y que le cuesta más hacer el balance defensivo, son dos cosas que se nos adaptan muy bien a la forma de jugar que tenemos nosotros. Queremos jugar con ese ritmo alto, entonces vamos a querer castigar a sus jugadores interiores en el balance defensivo, buscando situaciones rápidas, e intentar no solo jugar muchas situaciones de bloqueos indirectos, sino a partir del 'pick and roll' generar que tengan que defender, que tengan que hacer rotaciones largas y poder buscar tiros exteriores».

En el intento de parar a Tomic y Birgander, todo será «a partir de esas defensas agresivas, de presionar al balón, intentar reducirles lo máximo posible el juego de 5 contra 5, en media cancha, procurar que todos los jugadores exteriores estén lo más lejos posible de la línea de 6,75, para que los pases que van sobre el poste bajo sean cada vez más difíciles de ejecutar. Por supuesto, debe haber un gran trabajo de nuestros interiores, no solo en el 1 contra 1, porque muchas veces es más importante el trabajo previo de recepción de balón, forzarlos, hacerlos trabajar. Si mezclamos ese ritmo y ataque alto que queremos tener, donde vamos a forzarlos a que tengan que bajar en situaciones muy rápidas, en transición defensiva, y después llegan más cansados a la parte ofensiva, pues ahí iremos rascando poquito a poquito. Espero que lleguen cansados al final del partido, para que así su toma de decisiones no sea tan eficiente y práctica como pueda ser al principio del choque».

Tras la sólida victoria frente al Benfica en el Olímpico de Badalona y la derrota en la final de la Liga Catalana ante el Baxi Manresa, los verdinegros llegan con la ambición de consolidar sensaciones y confirmar la evolución de un grupo que ya ha mostrado destellos de su potencial.

Ricky y Rousselle

El regreso de Ricky Rubio ha supuesto un impulso tanto deportivo como emocional para la Penya. A su lado, jugadores como Cameron Hunt, que se ha erigido como un anotador fiable en los últimos choques, o Henri Drell, con un papel creciente en la rotación, han dado al Joventut alternativas en ataque. La presencia de Ante Tomic y Simon Birgander son un seguro en la pintura, ambos aportando buenos minutos en campo, mientras que Adam Hanga y Sam Dekker siguen siendo ese arma de doble filo, dispuesta a cambiar el partido en ataque y en defensa. Predomina la experiencia pero Miret también dispone del talento de jugadores jóvenes que han madurado como Kraag.

Ricky Rubio volverá a la pista en la que debutó en ACB hace casi 20 años. En concreto fue el 15 de octubre de 2005, cuando el base del Joventut estableció un récord histórico, al ser el jugador más joven en debutar en un partido de la ACB. Lo hizo ante el extinto CB Granada con 14 años, 11 meses y 24 días. Aíto García Reneses le dio cinco minutos y cinco segundos, en los que anotó dos puntos, dio una asistencia, recuperó dos balones y recibió tres faltas personales. Con Ricky, el Joventut buscará los 'playoffs', la Copa del Rey y un buen papel en la Champions.

Jonathan Rousselle tendrá que vigilarle y sabe que «vamos a cometer errores, a fallar, Tomic nos va a meter bandejas, pero lo que no podemos es equivocarnos en nuestra actitud, en las ganas. Lo táctico es importante, pero la intensidad y las ganas que debemos tener en casa son decisivas. Un equipo necesita ganar lo antes posible, porque eso da mucha tranquilidad».

Al galo le impulsa «el cariño recibido por parte de la afición y del club. «Me hacen sentirme como en casa, quiero devolver la confianza que me dieron cuando llegué, jugar el máximo de tiempo posible y retirarme aquí si es posible, porque me encanta el club y la ciudad».

Homenaje a Zamo

En el primer partido liguero, además, habrá un homenaje muy especial a Alberto Fernández, el querido 'Zamo', segundo entrenador durante doce años junto a Pablo Pin en el conjunto nazarí. Además, los jugadores lucirán una camiseta de apoyo a Dani, hijo de 'Zamo' y Andrea, que padece síndrome de Mitchell.