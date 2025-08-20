El Covirán abre el abanico de opciones para terminar de cerrar la plantilla

El Covirán Granada ya está en marcha preparando la próxima temporada, que será la cuarta consecutiva en la Liga Endesa para el equipo rojinegro. Tras ... tres días con buena parte del plantel ya en la ciudad –a excepción de los internacionales Elias Valtonen, Beqa Burjanadze y Jovan Kljajic, concentrados con sus selecciones preparando el Eurobasket– pasando los reconocimientos y teniendo ayer una reunión y posterior comida de grupo para empezar a aumentar los vínculos internos, hoy mismo comenzarán en el Palacio de los Deportes los entrenamientos a las órdenes de Ramón Díaz, nuevo técnico rojinegro.

Sin embargo, quedan frentes abiertos más allá de la estricta preparación de un curso que arrancará el 4 o 5 de octubre con la visita a Granada el Joventut Badalona con Ricky Rubio al frente en su vuelta a la actividad. Y el principal de ellos no es otro que ponerle el broche a una plantilla que, por el momento tiene piezas que dejan satisfechas al club y a la mayor parte de su entorno, pero ante la que no hay demasiadas dudas de que sigue necesitando una referencia anotadora exterior en la figura del escolta que falta para completar una rotación que este curso será desde el inicio de trece jugadores, lo que obligará a Díaz a hacer convocatorias cada semana.

Lo cierto y verdad es que en el club rojinegro gustaría haber podido cerrar el escolta hace ya algunos días, para que estuviera –en el caso de no tener compromiso con selección– ya en Granada comenzando desde el primer momento a trabajar con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el mercado no se le ha puesto de cara al Covirán, que busca un jugador capaz de asumir un gran volumen de tiros. En román paladino, la principal amenaza ofensiva para un equipo que, como ya ha desvelado su entrenador, quiere que el triple sea una de sus mayores armas. Por ello, como ya informó IDEAL semanas atrás, los primeros objetivos se buscaron en jugadores que Díaz conocía de su paso por la NBA GLeague, capaces de imponer el deseado alto ritmo, con buen uno contra uno y amenaza en los primeros segundos de la posesión.

Cotizados

Pero el club granadino no ha podido por el momento cerrar a los que han sido sus dos objetivos principales: el estadounidense Mason Jones y el puertorriqueño Ethan Thompson, ambos perfectamente conocidos por el entrenador rojinegro, pues los tuvo a sus órdenes en Capitanes de Ciudad México (Jones en la campaña 22-23 y Thompson en la siguiente). Ambos han estado en los últimos años vinculados a franquicias NBA y, con 27 y 26 años respectivamente, siguen siendo piezas cotizadas en el mercado. De hecho, Thompson acaba de firmar por los Miami Heat de la NBA, lo que ya le descarta en Granada y, si bien Mason sigue sin equipo, sus pretensiones económicas le alejan de las posibilidades del Covirán.

Ante ese escenario, en la avenida Salvador Allende no ha quedado otra que abrir el abanico de opciones. Lo llevan con calma porque saben que será clave acertar, pero los días pasan y ese es un hecho que no ayuda.