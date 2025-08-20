Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ethan Thompson (derecha), durante un partido con la selección nacional de Puerto Rico. FIBA
El Covirán abre el abanico de opciones para terminar de cerrar la plantilla

Con la pretemporada ya e marcha, el equipo rojinegro sigue trabajando en el escolta de perfil ofensivo con el que cerrará el plantel

Jose Manuel Puertas

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:37

El Covirán Granada ya está en marcha preparando la próxima temporada, que será la cuarta consecutiva en la Liga Endesa para el equipo rojinegro. Tras ... tres días con buena parte del plantel ya en la ciudad –a excepción de los internacionales Elias Valtonen, Beqa Burjanadze y Jovan Kljajic, concentrados con sus selecciones preparando el Eurobasket– pasando los reconocimientos y teniendo ayer una reunión y posterior comida de grupo para empezar a aumentar los vínculos internos, hoy mismo comenzarán en el Palacio de los Deportes los entrenamientos a las órdenes de Ramón Díaz, nuevo técnico rojinegro.

