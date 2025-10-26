Costa demuestra una rápida integración

Jose Manuel Puertas Domingo, 26 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Pese a sumar la cuarta derrota del curso o en otros tantos encuentros, el Covirán dejó algunas señales para la esperanza a medio plazo en su paso por una cancha tan complicada como es el Barris Nord. Para empezar, el equipo se mostró más competitivo de inicio en el partido, a diferencia de las tres jornadas previas en las que le tocó remar mucho tras arrancar siempre despistado. De hecho, el técnico Ramón Díaz se mostró satisfecho con la primera parte de su equipo, aunque no tanto con la segunda, especialmente los primeros minutos tras el paso por vestuarios.

Además, hubo actuaciones individuales reseñables, como las de un inconmensurable Luka Bozic (21 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias) que no se dejó impresionar por la ovación con la que le recibió su antigua afición, así como la mejor versión de la temporada de Elias Valtonen (20 tantos, 6 rechaces, 4 pases de canasta) y un Matt Thomas al fin con el punto de mira afinado y que se fue hasta los 20 puntos con 6 triples acertados. En el debe, sin duda, el nuevo paupérrimo partido de Zach Hankins, algo que parece que corre el riesgo de dejar de ser noticia.

Lógicamente, muchas de las miradas estaban en el estreno de Lluís Costa, quien formó parte de la expedición con apenas un entrenamiento con su 'nuevo-viejo' equipo. El base catalán demostró que puede aportar mucho y entró con mucho impacto en el partido, anotando 7 puntos ya antes del descanso. Luego, como era de esperar, pagó su falta de ritmo, tras apenas haber jugado 4 segundos en las tres primeras jornadas con La Laguna Tenerife. Sin embargo, su capacidad para encontrar tiros o también provocar faltas –hasta 5 recibió– le sitúa ya muy por encima de lo hecho en los encuentros previos por un Micah Speight al que ha dado la sensación de venirle grande la Liga Endesa. El de Oklahoma ni siquiera viajó a Lleida.

Temas

Liga ACB