Como Costa por su casa

No había empezado bien el fin de semana. Todo lo contrario, con los triunfos, rotundos además, del Morabanc Andorra ante el Unicaja y el Bàsquet ... Girona frente al Barcelona, para poner la permanencia a dos triunfos y al Covirán ya contra las cuerdas demasiado pronto.

Enfrente, además, el equipo del momento. Este Valencia Basket de insolente ritmo de juego y acierto perimetral. Campeón de la Supercopa, líder invicto en la Liga Endesa y extremadamente competitivo en la Euroliga más voraz que se recuerde. Probablemente, la tarde pintaba bastos incluso para los más optimistas. Quizá el único camino granadino pasaba por un buen arranque de partido que hiciera pensar a los 'taronja' si merecía la pena bajar al barro para sumar 'un triunfo más en Granada' , cuando el martes les espera un duelo de cinco estrella: Euroliga ante el Real Madrid y en el Roig Arena.

Probablemente ese pensamiento estaba en la cabeza de Lluís Costa, que firmó en la vuelta a la que es su casa un arranque de partido descomunal, con tres triples rapidísimo que encendieron al Palacio de lo Deportes para creer en lo improbable. Desde la grada observaba 'Petit' Niang, antiguo compañero de equipo del catalán, cómo el coliseo del Zaidín volvía a rendirse a su pues, como en los viejos tiempos. Se lo perdió, eso sí, Micah Speight, que tuvo el feísimo detalle de no acudir a ver el partido del equipo que aún le tiene en nómina, veremos por cuanto tiempo más.

Pero pocos recordarán a Speight 'el breve' con Costa y Rousselle en la dirección de juego granadina. A lomos del capitán el Covirán se le subió a las barbas a un Valencia prácticamente intratable hasta ahora. Con el paso de los minutos su rendimiento decayó, como no podía ser menos. Firmó hasta cinco pérdidas entre esa tela de araña que teje Pedro Martínez en defensa, pero el valor de su arranque fue enorme, pues supuso un enrome plus de fe para su equipo. Costa, de nuevo, como Pedro por su casa en Granada.