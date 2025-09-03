Córdoba, lista para la disputa del título andaluz el día 13

Óscar Fernández Arenas, presidente del Covirán, afirmó que «es un sueño participar en la ACB» durante la presentación

Un momento de la presentación de la Copa de Andalucía.

El Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre en Córdoba acogerá la XXVIII Copa de Andalucía ACB, una cita que fue presentada en la ciudad cordobesa y donde se enfrentarán Unicaja y Covirán Granada, los referentes del baloncesto andaluz, equipos que militan en la máxima categoría, la Liga Endesa.

El choque entre malagueños y rojinegros, que tendrá lugar el 13 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, sirve para abrir la temporada 2025/26, en la que el Covirán volverá a competir contra los mejores. Las entrada al evento será gratuita gracias al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación de Córdoba. Los abonados del club granadino tienen dos invitaciones a retirar.

Óscar Fernández Arenas, presidente del Covirán, acudió al acto en representación del conjunto nazarí. El máxima mandatario rojiblanco afirmó que «es un sueño participar en la ACB y competir frente a un equipo como Unicaja, un referente a nivel nacional e internacional».

Antonio de Torres, vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto y presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, reafirmó «la confianza» de las autoridades en este evento.

Como novedad, este año se entregará un nuevo trofeo al MVP y habrá una grada dedicada a la Fundación Prode.