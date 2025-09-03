Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación de la Copa de Andalucía. FAB
Baloncesto

Córdoba, lista para la disputa del título andaluz el día 13

Copa de Andalucía ·

Óscar Fernández Arenas, presidente del Covirán, afirmó que «es un sueño participar en la ACB» durante la presentación

Ideal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:48

El Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre en Córdoba acogerá la XXVIII Copa de Andalucía ACB, una cita que fue presentada en la ciudad cordobesa y donde se enfrentarán Unicaja y Covirán Granada, los referentes del baloncesto andaluz, equipos que militan en la máxima categoría, la Liga Endesa.

El choque entre malagueños y rojinegros, que tendrá lugar el 13 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, sirve para abrir la temporada 2025/26, en la que el Covirán volverá a competir contra los mejores. Las entrada al evento será gratuita gracias al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación de Córdoba. Los abonados del club granadino tienen dos invitaciones a retirar.

Óscar Fernández Arenas, presidente del Covirán, acudió al acto en representación del conjunto nazarí. El máxima mandatario rojiblanco afirmó que «es un sueño participar en la ACB y competir frente a un equipo como Unicaja, un referente a nivel nacional e internacional».

Antonio de Torres, vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto y presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, reafirmó «la confianza» de las autoridades en este evento.

Como novedad, este año se entregará un nuevo trofeo al MVP y habrá una grada dedicada a la Fundación Prode.

