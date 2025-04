Triste comparecencia del Covirán en uno de esos partidos que nadie parece querer jugar

Hay partidos en ocasiones que no son los más apetecibles de jugar para sus protagonistas. Suele pasar, por ejemplo, en la 'Final Four' de la ... Euroliga, cuando los dos perdedores en las semifinales suelen mostrarse críticos ante la existencia de un partido que, ciertamente, solo sirve para lesionarse.

Sería exagerado poner el duelo entre el Leyma Coruña y el Covirán Granada a esa altura. Obviamente las matemáticas seguían dando opciones de permanencia a ambos antes del inicio del duelo en el Coliseum de la ciudad herculina. Pero a nadie escapa que, si en septiembre se les hubiera planteado el escenario actual a los miembros de ambas plantillas, la primera respuesta hubiera sido de cierta pereza a la hora de imaginar un partido así.

Así las cosas, el duelo de colistas fue una oportunidad para aquellos que querían lucirse tras una temporada difícil. Fue el caso del local Aleix Font, que en apenas unos minutos del segundo cuarto igualó, con once tantos, su récord la temporada. He ahí una pista de que el partido fue más lo que quería el Leyma, una borrachera ofensiva, que el escenario que interesaba al Covirán, equipo de perfil más defensivo. Ya avisó Pin en la previa que a los suyos no las interesaba un intercambio de canastas, y ni la ausencia local de Heurtel fue óbice para ello. De hecho, fueron los gallegos los que, por momentos, lograron conectar las defensivas consecutivas que el técnico granadino había pedido a los suyos.

Por momentos, el duelo fue doloroso a los ojos de la parroquia rojinegra. Entre los referentes, Griffin fue una sombra, a Noua le costó un mundo aparecer y Valtonen, Ubal y Rousselle tuvieron corazón y acierto por rachas. En el resto, demasiada mediocridad y hasta poco orgullo en algunos casos.

El Covirán cae a la última plaza y el descenso, sin ser matemático, ya es una evidente y dolorosa realidad que han de aceptar club y entorno.