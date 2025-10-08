Al fin el Covirán Granada pudo saciar su sed de competición tras todo un verano de preparación a la par que de incertidumbre. Su permanencia ... en la Liga Endesa lograda a posteriori tras el no ascenso del Betis –renombrado ahora como Baloncesto Sevilla– aseguró el cuarto año consecutivo de los rojinegros en la élite, que arrancó el pasado domingo.

La noticia convenció a Luka Bozic (Bjelovar, Croacia, 1996) para cambiar el norte por el sur en pos de continuar su carrera en la considerada como mejor liga de Europa. A sus 29 años, el balcánico firmó frente al Joventut su mejor actuación desde que compite en España. Con 22 puntos, ocho rebotes y dos recuperaciones logró un 33 de valoración, lo que le permitió 'birlarle' el 'MVP' a Ricky Rubio. Casi nada.

–Primera semana pospartido. ¿Qué tal se encuentra?

–Muy cansado. La primera sesión fue larga, ya que tuvimos que revisar algunos errores. Hemos visto muchos vídeos del partido y trabajamos tanto en la pista como en el gimnasio. Tenemos fatiga, aunque estamos listos para seguir trabajando.

–Dura derrota la del domingo, pero esto acaba de comenzar.

–Efectivamente. Nos quedamos muy cerca de remontar y nos sentimos decepcionados después de caer. Perder el primer partido después de todo el trabajo realizado en verano es duro, pero estamos dispuestos a ganar el siguiente para sumar el primer triunfo del curso.

–¿Qué salió mal?

–Joventut nos castigó mucho. No pudimos encontrar soluciones ante Ricky Rubio y Ante Tomic, que nos causaron muchos problemas. Tampoco movimos el balón como solemos hacer en los entrenamientos. Esa fue la razón principal de la derrota.

–El rival tapó su juego exterior, por lo que hubo que recurrir a atacar por dentro.

–Es cierto, pero considero que el equipo aún se está conociendo. Entre los compañeros, me refiero. Hicimos algunos pases que no llegaron a su destino correspondiente porque aún no interiorizamos dónde se sitúa cada uno. No sabemos lo que pasa por la cabeza de cada uno durante la jugada. Conforme avance el tiempo, creceremos como colectivo, así como en las propias individualidades porque nos conoceremos mejor los unos a los otros. Para ello, tenemos que pasar más tiempo juntos y entrenar más. Esta temporada podemos conseguir grandes cosas. Disfrutaremos del juego.

Presión «Nos pudo el miedo escénico al tratarse del primer partido ante nuestra gente»

–El Covirán siempre había derrotado en casa al Joventut, aunque las jornadas iniciales son impredecibles.

–Quizá nos pudo en parte el miedo escénico. Estuvimos un poco más nerviosos de la cuenta al tratarse del primer encuentro ante nuestros aficionados. Eso se notó, pero aparte es que Joventut es un gran equipo. Tienen grandísimos jugadores y estoy convencido de que pelearán por el título en el 'play off' a final de temporada. Sentimos la derrota, pero vendrán más partidos.

–El Palacio apretó.

–Sí, ya lo viví el año pasado cuando vine con Hiopos Lleida. Es algo a lo que suelo estar acostumbrado, aunque el primer partido fue especial. Serán una pieza clave para nosotros a la hora de sacar victorias en casa.

Luka Bozic. Ariel C. Rojas

–Pese al resultado, usted brilló. Incluso más que Ricky Rubio.

–Sí, estoy agradecido a Dios por ello. También a mis compañeros, que me dieron buenos balones para que pudiera cuajar un gran partido. Algunos entraron y otros no, pero así es la vida. Simplemente intento mejorar cada día. Crecer como jugador para reflejarlo en la competición.

–Hizo 22 puntos, 33 de valoración… El 'MVP', por encima del resto. ¿Fue una de sus mejores actuaciones?

–No de mi carrera, ni de lejos. Pero en ACB, desde luego. En Lleida no tuve tantas oportunidades. Tampoco el protagonismo de este partido, pero espero hacerlo aún mejor en el futuro.

–Vive su segundo año en Liga Endesa. ¿Se encuentra adaptado por completo?

–Por supuesto. El primero me resultó muy difícil. Supuso una etapa de aprendizaje. Esta es la mejor liga de Europa, la segunda de todo el mundo después tan solo de la NBA. El ritmo es muy alto y se juega muy rápido. Si no estás habituado a ello, te cuesta cogerle el truco. Pero este será distinto y todo irá mejor.

–El equipo se ha renovado mucho, incluido el entrenador. ¿Qué le parece de este juego veloz por implantar?

–Como equipo, creo que tenemos potencial para correr mucho y jugar rápido. También para lanzar muchos tiros de tres y atacar durante las transiciones. Me gusta ese estilo, porque a los equipos lentos no les suele ir muy bien este campeonato. La idea de Ramón –Díaz–, es buena y seguro que nos dará victorias.

Su fichaje «Pensaba que el Covirán descendió, pero hablé con el míster y tuve claro venir»

–¿Cómo surgió la opción de fichar por el Covirán?

–Este verano conté con ofertas para jugar en equipos de ACB, de Turquía… Lo estuve valorando hasta que el Covirán me contactó. Pensaba que jugaban en Primera FEB, pero mi agente me reveló la situación. Entonces hablé con el entrenador y lo tuve claro. Le dije a mi representante que no buscase más. Quería venir a Granada, me transmitía buenas vibraciones. Además, me encantó el ambiente y la energía del Palacio cuando me enfrenté a ellos con Lleida, así que no fue complicado decantarme.

–¿Qué le pidió el míster?

–Que jugara a lo que sé. Me comentó que tendría libertad aquí para demostrar lo que valgo y lo que puedo hacer en la pista. Si lo hacía bien, tendría más minutos. Si no, menos. Fue una conversación muy honesta, algo que para mí es fundamental en la relación entre un técnico y un jugador.

–¿Le pareció justa la permanencia teniendo en cuenta todo lo que pasó con el Betis?

–La verdad es que me sorprendió conocer la situación financiera del Betis. No sabía nada de sus deudas, pero me alegré de que Granada se quedara en la categoría. Por eso, quiero hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a mantenerse este año.

–Ahora, Manresa. ¿Cómo se le puede vencer?

–Son un buen equipo. Juegan la Eurocup este año, por lo que tienen que dedicarse a dos frentes. No será fácil para ellos, pero al mismo tiempo resulta difícil meterles mano. Juegan duro en su cancha, con una muy buena afición también. Si vamos más centrados que contra el Joventut y nos movemos como en las sesiones de trabajo, tendremos opciones de ganar.

–En lo personal, ¿qué le parece la ciudad?

–Me ha provocado un 'shock' cultural en toda regla. Es como si hubiese venido a Las Vegas, te lo prometo. Lleida me gustó, pero Granada es una locura, tiene algo especial. Había oído cosas interesantes acerca de venir a vivir aquí y en Andalucía, pero cuando te mudas de verdad es cuando te das cuenta del cambio con respecto a otros lugares.

–¿Le resulta similar a su Croacia natal?

–Mucho. La zona aledaña de la Alhambra me recuerda al casco viejo de las ciudades costeras de mi país. Digamos que me siento como en casa.